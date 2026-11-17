İzmir’de belediye otobüsüyle çarpışan tramvay raydan çıktı
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İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan tramvay raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan tramvay raydan çıktı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.
TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI
Halkapınar yönünden Fahrettin Altay yönüne ilerleyen tramvay, Gazi Bulvarı'nda sola dönmek için manevra yapan belediye otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tramvay raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken tramvay seferlerinde aksama yaşandı.