Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni deliller TÜBİTAK'a gönderildi. Avukat Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru üzerine gerekli yazışmaların yapıldığı ve delillerin teknik inceleme için TÜBİTAK'a iletildiği öğrenildi.

"Sultan'ın bu işin ortasında olduğunu biliyorum, ses kayıtları da bunu ortaya koyuyor. Sultan kesinlikle bu olaydan ayrı değil. Kardeşimin itildiğini değil kaldırılıp çöp torbası gibi atıldığını düşünüyorum. Kervanla Tuğyan'ın daha önce bir konuşması var. Kervan Tuğyan'a "Tuğyan annen olduğu sürece bitlikte olamayız, bunun çaresine sen bakacaksın" diyor. Özür diletmesinin nedeni, bence Kervan'dan özür diletiyor Gül'e orada.

Hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ablası Kader Tut, yeni ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından ATV Haber'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kardeşinin cinayete kurban gittiğini dile getiren Kader Tut, ses kayıtlarına ilişkin de ciddi bir iddia ortaya attı. Tut, ses analiz raporundaki erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen yargılama sonucunda Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim 2026 tarihinde Tuğyan Ülkem Gülter'i üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

DELİLLER TÜBİTAK TARAFINDAN İNCELENECEK Güllü'nün ölümüyle ilgili Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru kapsamında dosyaya sunulan yeni delillerin TÜBİTAK'a gönderildiği belirtildi. Kasten öldürme suçuna iştirakten Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında yapılan suç duyurusuna dayanak olarak sunulan deliller TÜBİTAK tarafından incelenecek.

İKİ AYRI UZMAN RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN KONUŞMALAR

Dosyada daha önce Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu hazırlatılmıştı. 28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda, Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak", Sultan Nur Ulu'ya atfedilen "At", Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" ifadelerine yer verilmişti. İkinci raporda Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" sözleri de dikkat çekmişti.