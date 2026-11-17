Güllü'nün ablasından davanın seyrini değiştirecek çıkış: Erkek sesi Kervan'a ait
2025 yılında Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Olayın cinayet olduğunun belirlendiği soruşturmada, Güllü'nün kızı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği belirtildi. Tuğberk Yağız Gülter'in başvurusu üzerine dosyaya giren yeni deliller, teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderildi. Deliller arasında yer alan ses kaydındaki erkek sesi dikkat çekerken, Güllü'nün ablası Kader Tut, "O erkek sesi Kervan'a ait" diyerek çarpıcı bir iddiada bulundu.
Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni deliller TÜBİTAK'a gönderildi. Avukat Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru üzerine gerekli yazışmaların yapıldığı ve delillerin teknik inceleme için TÜBİTAK'a iletildiği öğrenildi.
GÜLLÜ'NÜN ABLASI: O ERKEK SESİ KERVAN AİT
Hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ablası Kader Tut, yeni ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından ATV Haber'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kardeşinin cinayete kurban gittiğini dile getiren Kader Tut, ses kayıtlarına ilişkin de ciddi bir iddia ortaya attı. Tut, ses analiz raporundaki erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olduğunu savundu.
Kader Tut, bu iddiasının gerekçesine Tuğyan'ın Kervan'a Güllü'nün düştüğü pencerenin fotoğrafını atmasını gösterdi. Abla Tut, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"SULTAN KESİNLİKLE OLAYDAN AYRI DEĞİL"
"Sultan'ın bu işin ortasında olduğunu biliyorum, ses kayıtları da bunu ortaya koyuyor. Sultan kesinlikle bu olaydan ayrı değil. Kardeşimin itildiğini değil kaldırılıp çöp torbası gibi atıldığını düşünüyorum. Kervanla Tuğyan'ın daha önce bir konuşması var. Kervan Tuğyan'a "Tuğyan annen olduğu sürece bitlikte olamayız, bunun çaresine sen bakacaksın" diyor. Özür diletmesinin nedeni, bence Kervan'dan özür diletiyor Gül'e orada.
NE OLMUŞTU?
'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen yargılama sonucunda Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim 2026 tarihinde Tuğyan Ülkem Gülter'i üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.
DELİLLER TÜBİTAK TARAFINDAN İNCELENECEK
Güllü'nün ölümüyle ilgili Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru kapsamında dosyaya sunulan yeni delillerin TÜBİTAK'a gönderildiği belirtildi. Kasten öldürme suçuna iştirakten Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında yapılan suç duyurusuna dayanak olarak sunulan deliller TÜBİTAK tarafından incelenecek.
İKİ AYRI UZMAN RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN KONUŞMALAR
Dosyada daha önce Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu hazırlatılmıştı. 28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda, Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak", Sultan Nur Ulu'ya atfedilen "At", Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" ifadelerine yer verilmişti. İkinci raporda Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" sözleri de dikkat çekmişti.
KAYITLARDAKİ ERKEK SESİ!
Uzman raporlarında kamera kayıtlarında erkek sesi olduğu belirtilen konuşmalar da yer aldı. İlk raporda erkek sesine atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" ifadeleri aktarılırken, ikinci raporda "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" sözlerine yer verildi. Ancak raporlarda erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmadı. İkinci uzman görüşünde ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı belirtildi.