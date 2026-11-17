Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Gökçayır köyü Tabaklar mevkisinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Gökçayır köyü Tabaklar mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.