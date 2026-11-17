Güllü'nün ölümünde yeni deliller! Evde üçüncü bir kişi mi vardı? İşte gizemli erkek sesi
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının dosyaya sunduğu ses analiz raporları, teknik inceleme için TÜBİTAK'a gönderildi. Kayıtlardaki gizemli erkek sesi ve dikkat çeken ifadeler de araştırılıyor.
Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu (25) gözaltına alındı.
Gülter, "Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini pencereden aşağı ittiği öne sürüldü.
Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Gülter, 9 Ekim 2026'da "Üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
SES KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu hazırlatıldı.
28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda, Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak" ifadeleri yer aldı.
Raporda ayrıca Sultan Nur Ulu'ya atfedilen "At", Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" sözleri dikkat çekti.
İkinci raporda ise Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" ifadelerine de yer verildi.
GİZEMLİ ERKEK SESİ İÇİN SUÇ DUYURUSU
Uzman raporlarında, güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine ait olduğu belirtilen konuşmalar da çözümlendi.
İlk raporda erkek sesine atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" ifadeleri kaydedildi.
İkinci raporda ise aynı şekilde erkek sesine atfedilen "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" sözlerine yer verildi.