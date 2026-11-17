Ancak raporlarda erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılamadı.

EVDE ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ Mİ VARDI?

Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatları Hasan Kocabey ve Şermin Tankut da Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine ek beyan dilekçesi sundu.

Dilekçede, olay sırasında evde üçüncü bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılması istendi.

Ayrıca evde kullanılan telefonlar üzerinden başka kişilerle sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının belirlenmesi talep edildi.

Görüşmelere katılan kişilerin, kullanılan telefonların, cihazların ve uygulama hesaplarının tespit edilmesi de istenen incelemeler arasında yer aldı.

DARALTILMIŞ BAZ KAYITLARI İNCELENSİN TALEBİ

Avukatlar, olayın meydana geldiği saatler dikkate alınarak daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Telefonların konum ve iletişim verilerinin karşılaştırılması ve dijital materyaller üzerinde teknik inceleme yapılması da dilekçede yer aldı.

Bu incelemelerle olay sırasında evde üçüncü bir kişinin bulunup bulunmadığının ve başka kişilerle iletişim kurulup kurulmadığının araştırılması amaçlanıyor.

YENİ DELİLLER TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ

Öte yandan Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun ardından dosyaya sunulan yeni delillere ilişkin gerekli yazışmalar tamamlandı.

Ses analiz raporları ve yeni deliller, teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderildi.

TÜBİTAK tarafından yapılacak incelemenin sonuçları henüz açıklanmadı.