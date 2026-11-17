Sivas'ta hasta almaya giden ambulans kaza yaptı! 3 kişi yaralandı
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Sivas'ın Kangal ilçesinde hasta almaya giden ambulans, yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Kazada 2 sağlık görevlisi ile traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya beldesine yaklaşık 5 kilometre mesafede meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Divriği ilçesinden gelen ihbar üzerine yola çıkan 58 ACL 968 plakalı ambulans, park halindeki 58 EY 879 plakalı traktöre çarptı.
2 SAĞLIK GÖREVLİSİ VE TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kazada ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi ile traktör sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.