Eminönü semalarında büyüleyen manzara: Tarihi caminin üzerinde yüzlercesi aynı anda dans etti
İstanbul'un Eminönü semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan manzara görenleri kendine hayran bıraktı. Tarihi Yeni Camii'nin üzerinde bir araya gelen yüzlerce kuş, gökyüzünde adeta dans etti. Kimi zaman iki ayrı gruba ayrılan, kimi zaman yeniden birleşen kuşların senkronize hareketleri görsel şölen oluşturdu.
İstanbul Eminönü'ndeki Yeni Camii çevresinde akşam saatlerinde yüzlerce kuşun bir araya gelmesiyle dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.
Sürü halinde uçan kuşlar, zaman zaman iki ayrı gruba ayrıldı. Kısa süre sonra yeniden birleşen kuşlar, gökyüzünde farklı şekiller çizdi.
TARİHİ CAMİNİN ÜZERİNDE GÖRSEL ŞÖLEN
Kuşların birbiriyle uyumlu hareketleri, tarihi caminin kubbeleri üzerinde etkileyici bir manzara oluşturdu.
Gökyüzünde kimi zaman uzayıp kıvrılan, kimi zaman da yeniden bütünleşen kuş sürüsü, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Eminönü semalarındaki görsel şölen, içerik üreticisi Şeyma Kurt tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde yüzlerce kuşun akşam saatlerinde Yeni Camii üzerinde bir araya gelerek senkronize şekilde uçtuğu ve gökyüzünde farklı şekiller oluşturduğu görüldü.