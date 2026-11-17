Eminönü semalarında büyüleyen manzara: Tarihi caminin üzerinde yüzlercesi aynı anda dans etti

İstanbul'un Eminönü semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan manzara görenleri kendine hayran bıraktı. Tarihi Yeni Camii'nin üzerinde bir araya gelen yüzlerce kuş, gökyüzünde adeta dans etti. Kimi zaman iki ayrı gruba ayrılan, kimi zaman yeniden birleşen kuşların senkronize hareketleri görsel şölen oluşturdu.