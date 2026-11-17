Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye götüren Eylem Tok’un avukatları, yakalama kararının kaldırılmasını ve nakdi teminat karşılığında adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti. Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, başvuruya tepki göstererek, “Eylem Tok ne zaman insani bir davranışta bulunacak, ne zaman empati kuracak?” dedi.

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına götüren Eylem Tok'un avukatlarından dikkat çeken bir talep geldi. ABD'de tutuklu bulunan Tok'un avukatları, müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını ve nakdi teminat karşılığında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ise bu talebe sert tepki gösterdi. OĞUZ MURAT ACİ'NİN BABASINDAN EYLEM TOK'A TEPKİ! 1 Mart 2024'te meydana gelen kazanın ardından oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye götüren ve burada tutuklanan Eylem Tok'un avukatları, Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu. Dilekçede Tok'un Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağı, iade kararına karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat edeceği ve duruşmada hazır bulunacağı belirtildi. Avukatlar, yakalama kararının kaldırılmasının yanı sıra nakdi teminat ve diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) ÖZER ACİ'DEN TAHLİYE TALEBİNE TEPKİ Eylem Tok'un avukatlarının başvurusunu değerlendiren Özer Aci, talebin sonuç vereceğini düşünmediğini söyledi. Devletler arasında yürütülen iade sürecine dikkati çeken Aci, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi Eylem Tok'un her zaman yaptığı hareketler bunlar. Bugüne kadar ne söyledi, ne yaptı ki? Devletin üstünlüğünün üstünde bir güç yoktur. Burada Eylem Tok, Adalet Bakanlığı üst makamını hiç sayarak alt makamdan bir ricada bulunuyor. Devletler arası bir yazışma var, devletler arası bir teslimat var, devletler arası bir kırmızı bülten var. Bunların hepsini göz ardı edip bir mahkemenin böyle bir şey yapacağını ben sanmıyorum."