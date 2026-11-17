Hesaplarını kullandıranlara ayda 85 bin TL! 24 tutuklama
Adana'da 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda dev bir yasa dışı bahis ağı çökertildi. Banka hesaplarında tam 1 milyar 200 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 24 şüphelinin tamamı tutuklanırken, çetenin banka hesaplarını kullandıran kişilere ödediği aylık tutar ise dikkat çekti.
Adana'da yasa dışı bahis oynattığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı. Çetenin kullandığı paneller tespit edilirken şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 200 milyon liralık para hareketi belirlendi.
6 AYLIK TAKİPLE DEŞİFRE EDİLDİLER
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından satın alınan yazılımla kurdukları internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteyi, 6 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.
PARAYI KRİPTO VARLIĞA DÖNÜŞTÜRÜP YURT DIŞINA ÇIKARMIŞLAR
Kentte ofis kurduğu belirlenen çetenin, elde ettiği gelirin takibini zorlaştırmak için parayı çok sayıda banka hesabına transfer ettiği, ardından kripto varlığa dönüştürerek yurt dışına çıkardığı tespit edildi.
Polisin incelemesinde, çete üyesi olduğu belirlenen 24 şüpheliye ait banka hesaplarında 1 milyar 200 milyon liralık para hareketi olduğu belirlendi.
ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.
HESAPLARINI KULLANDIRANLARA AYLIK 85 BİN LİRA
Şüphelilerin, banka hesaplarını suçta kullandıran kişilere aylık 85 bin lira ödediği belirtildi.
24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.