İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından satın alınan yazılımla kurdukları internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteyi, 6 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Adana'da yasa dışı bahis oynattığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı. Çetenin kullandığı paneller tespit edilirken şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 200 milyon liralık para hareketi belirlendi.

PARAYI KRİPTO VARLIĞA DÖNÜŞTÜRÜP YURT DIŞINA ÇIKARMIŞLAR

Kentte ofis kurduğu belirlenen çetenin, elde ettiği gelirin takibini zorlaştırmak için parayı çok sayıda banka hesabına transfer ettiği, ardından kripto varlığa dönüştürerek yurt dışına çıkardığı tespit edildi.

Polisin incelemesinde, çete üyesi olduğu belirlenen 24 şüpheliye ait banka hesaplarında 1 milyar 200 milyon liralık para hareketi olduğu belirlendi.