Büyükçekmece'de 2'nci katın balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
İstanbul Büyükçekmece’de 3 katlı binanın ikinci katındaki balkon çöktü. Beton parçaları alt kattaki balkona düşerken, olaydan saniyeler önce buradan ayrılan Fatma Yener yara almadan kurtuldu. Yener, “2 saniye daha orada dursam üstüme düşecekti” ifadelerini kullandı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 3 katlı binanın ikinci katındaki bir dairenin balkonu çöktü. Kopan beton parçaları alt kattaki balkona düşerken, olaydan saniyeler önce balkondan ayrılan Fatma Yener yara almadan kurtuldu.
BETON PARÇALARI ALT KATTAKİ BALKONA DÜŞTÜ
Olay, Kumburgaz Mahallesi Kar Sokak'ta meydana geldi. Üç katlı binanın ikinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Kopan beton parçaları, alt katta oturan Fatma Yener'in balkonuna düştü.
Olaydan saniyeler önce balkonda çevreyi izleyen Yener, buradan ayrılması sayesinde yara almadan kurtuldu.
POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ
Balkonun çöktüğünü görenler yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, can kaybı yaşanmadığını belirledikten sonra çalışmalarını tamamlayarak ayrıldı.
"2 SANİYE DAHA ORADA DURSAM ÜSTÜME DÜŞECEKTİ"
Olay anını anlatan Fatma Yener, "Balkondaydım. Oradan aşağı indim, buraya geldim saniyelerle arkamdan düştü. 2 saniye daha orada dursam üstüme düşecekti. Üst kat komşumun balkonu düştü. Binanın her yeri çatlak, biz oturuyoruz diye tadilat yaptık depremde hasar aldı. Kolonlarda hiç demir yok. İçerisi düzgün görünüyor ama tadilattan dolayı öyle. 38-40 yıllık bir bina. Sürekli sesler geliyor korkarak yatıyorum. Mecbur oturuyoruz. Kentsel dönüşüme girsin istiyoruz. 2 komşumuz istemiyor" ifadelerini kullandı.