Denizli merkezli 12 ilde, internetten yasa dışı bahis ve kumar oynatıp suç gelirlerini akladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yaklaşık 2 milyar 500 milyon liralık para transferi tespit edilirken adreslerde 830 bin lira ele geçirildi. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Denizli merkezli 12 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, elde ettikleri suç gelirlerini akladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA 25 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı.

Çalışmada, internetten yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu faaliyetlerden elde ettikleri değerlendirilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle akladıkları öne sürülen 25 şüpheli belirlendi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerin 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, SIM kart, dijital depolama cihazı, banka kartı ve çeşitli belgeler ile 830 bin lira ele geçirildi.

YAKLAŞIK 2,5 MİLYAR LİRALIK PARA TRANSFERİ

Teknik incelemelerde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin yaklaşık 2 milyar 500 milyon lira olduğu tespit edildi.

3 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.