Kayseri'de 3 katlı binada yangın paniği! Ekipler seferber oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı belirlendi.