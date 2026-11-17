Kayseri'de 3 katlı binada yangın paniği! Ekipler seferber oldu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı belirlendi.
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Şenyayla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
POLİS, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, olayda yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin bulunmadığı belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.