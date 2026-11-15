Malatya'da korkutan yangın! Deprem sonrası yapılan ev küle döndü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem sonrası inşa edilen bir evde yangın çıktı. Alevlerin ilçenin farklı noktalarından görüldüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, evin pencerelerinden yükselerek ilçenin farklı noktalarından görüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

DEPREM SONRASI YAPILAN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında yaralanan olmazken, deprem sonrası inşa edilen ev kullanılamaz hale geldi.