VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Y.K.B.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, otomobil sürücüsü Y.S. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan otomobil ise yoldan kaldırıldı.