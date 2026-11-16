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"Dur lan gelme!" diye bağırdı! Korkunç kaza kamerada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Dur lan gelme!" diye bağırdı! Korkunç kaza kamerada

Kayseri'nin Talas ilçesinde bisikletiyle merdivenlerden hızla inerek yola çıkan 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralanırken, korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bisikletiyle merdivenlerden inen 13 yaşındaki çocuk, yola çıktığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

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Kaza, 2 gün önce Mevlana Mahallesi Umut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren Y.K.B. (13), merdivenlerden hızla aşağı indi. Hızını kontrol edemeyerek yola çıkan çocuğa, o sırada caddeden geçen Y.S. yönetimindeki 06 PL 889 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yol kenarına fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Dur lan gelme!" diye bağırdı! Korkunç kaza kamerada - 1

VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Y.K.B.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, otomobil sürücüsü Y.S. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan otomobil ise yoldan kaldırıldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan, 13 yaşındaki çocuğun bisikletiyle merdivenlerden inerek yola çıktığı ve otomobilin çarpmasıyla savrulduğu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Murat Akıncı
Editör
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