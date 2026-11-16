Ankara'da su kesintisi! Açıklanan o noktalarda sular kesilecek

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinin birçok mahallesinde perşembe günü su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yaklaşık 40 yıllık ana isale hattının yenilenmesi projesi kapsamında son bağlantı çalışması gerçekleştirilecek. Peki, Ankara'da hangi mahallelerde sular kesilecek? İşte ASKİ'nin açıkladığı liste...