Ankara'da su kesintisi! Açıklanan o noktalarda sular kesilecek
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinin birçok mahallesinde perşembe günü su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yaklaşık 40 yıllık ana isale hattının yenilenmesi projesi kapsamında son bağlantı çalışması gerçekleştirilecek. Peki, Ankara'da hangi mahallelerde sular kesilecek? İşte ASKİ'nin açıkladığı liste...
ASKİ'den yapılan açıklamada, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaklaşık 40 yıldır kullanılan ana isale hattının yenilenmesi çalışmalarında son aşamaya gelindiği belirtildi.
İçme suyu iletim kapasitesini artırmayı amaçlayan proje kapsamında son bağlantı çalışmasının gerçekleştirileceği ve bu nedenle bazı mahallelere geçici olarak su verilemeyeceği bildirildi.
YENİMAHALLE'DE HANGİ MAHALLELERDE SULAR KESİLECEK?
ASKİ'nin açıklamasına göre, 19 Kasım Perşembe günü Yenimahalle'de su kesintisinden etkilenecek yerler şöyle:
1. Anadolu Mahallesi
2. Avcılar Mahallesi
3. Barıştepe Mahallesi
4. Burç Mahallesi
5. Çiğdemtepe Mahallesi
6. Ergenekon Mahallesi
7. Esentepe Mahallesi
8. Güventepe Mahallesi
9. Güzelyaka Mahallesi
10. İvedik Köyü
11. Kaletepe Mahallesi
12. Karşıyaka Mahallesi
13. Kayalar Mahallesi
14. Pamuklar Mahallesi
15. Serhat Mahallesi
16. Yeşilevler Mahallesi
17. Yukarı Yahyalar Mahallesi
18. Yunus Emre Mahallesi
19. Yakacık Mahallesi
20. Memlik Mahallesi
21. Kuzey Yıldızı Mahallesi
22. İvedik Hurdacılar Sitesi
KEÇİÖREN'DE HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
ASKİ, Keçiören'de ise belirtilen istisnalar dışında tüm mahallelerin kesintiden etkileneceğini duyurdu.
Keçiören'de su kesintisinden etkilenmeyecek mahalleler:
- Bağlum Sarıbeyler
- Bağlum Çalseki
- Bağlum Güzelyurt
- Gümüşdere
- Hasköy
- Kavacık Subayevleri
Bu mahallelerin dışındaki Keçiören mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.
SU KESİNTİSİ NEDEN YAPILACAK?
ASKİ'nin açıklamasına göre, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaklaşık 40 yıllık ana isale hattı yenileniyor.
Projenin içme suyu iletim kapasitesini artırması hedeflenirken, son bağlantı çalışması nedeniyle perşembe günü belirlenen bölgelerde su kesintisi uygulanacak.