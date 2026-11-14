Ümraniye'de freni boşalan kamyonet merdiven boşluğuna düştü: Kaza anı kamerada
İstanbul Ümraniye'de yük boşaltmak için park edilen kamyonet, freninin boşalmasıyla hareket ederek yolun karşısındaki binanın merdiven boşluğuna düştü. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de yük boşaltmak için sokağa park edilen kamyonet, freninin boşalması üzerine kontrolden çıkarak yolun karşısındaki binanın merdiven boşluğuna düştü. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün yük boşaltmak için sokağa park ettiği kamyonet, freninin boşalmasıyla hareket etmeye başladı.
Sokaktan caddeye çıkan kamyonet, seyir halindeki diğer araçlara çarpmadan yolun karşısında bulunan binanın merdiven boşluğuna düştü. İş yerine çarpmadan duran araç, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonette hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
"EL FRENİ ÇEKİLİ OLDUĞU HALDE HAREKET ETTİ"
Kazaya tanık olan Yusuf Yıldız, kamyonetin sürücüsünün yük boşalttığı sırada aracın hareket ettiğini belirterek, "Arkadaşımız karşı sokaktaydı, ürün boşaltıyordu. El freni çekili olduğu halde araç karşı sokaktan geliyor ve arkadaşımızın dükkanının içerisine giriyor. İçerisinde sürücü yoktu. Yaralı yok, sadece araçta hasar var" dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Kamyonetin merdiven boşluğuna düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın sokaktan caddeye çıktığı ve seyir halindeki başka bir araca çarpmadan binanın merdiven boşluğuna düştüğü anlar yer aldı.