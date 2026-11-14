-°C
CANLI YAYIN

Ümraniye'de freni boşalan kamyonet merdiven boşluğuna düştü: Kaza anı kamerada

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ümraniye'de freni boşalan kamyonet merdiven boşluğuna düştü: Kaza anı kamerada

İstanbul Ümraniye'de yük boşaltmak için park edilen kamyonet, freninin boşalmasıyla hareket ederek yolun karşısındaki binanın merdiven boşluğuna düştü. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de yük boşaltmak için sokağa park edilen kamyonet, freninin boşalması üzerine kontrolden çıkarak yolun karşısındaki binanın merdiven boşluğuna düştü. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün yük boşaltmak için sokağa park ettiği kamyonet, freninin boşalmasıyla hareket etmeye başladı.

FRENİ BOŞALAN KAMYONET MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Sokaktan caddeye çıkan kamyonet, seyir halindeki diğer araçlara çarpmadan yolun karşısında bulunan binanın merdiven boşluğuna düştü. İş yerine çarpmadan duran araç, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonette hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

"EL FRENİ ÇEKİLİ OLDUĞU HALDE HAREKET ETTİ"

Kazaya tanık olan Yusuf Yıldız, kamyonetin sürücüsünün yük boşalttığı sırada aracın hareket ettiğini belirterek, "Arkadaşımız karşı sokaktaydı, ürün boşaltıyordu. El freni çekili olduğu halde araç karşı sokaktan geliyor ve arkadaşımızın dükkanının içerisine giriyor. İçerisinde sürücü yoktu. Yaralı yok, sadece araçta hasar var" dedi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

KAZA ANI KAMERADA

Kamyonetin merdiven boşluğuna düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın sokaktan caddeye çıktığı ve seyir halindeki başka bir araca çarpmadan binanın merdiven boşluğuna düştüğü anlar yer aldı.

Bursada zincirleme kaza: Sürücü alkollü çıktıBursada zincirleme kaza: Sürücü alkollü çıktı BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA: SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Sancaktepede feci kazaSancaktepede feci kaza SANCAKTEPE'DE FECİ KAZA

#Ümraniye #Trafik Kazası #Kamyonet
Cengiz Han Erdoğan
Editör
Esenyurt'ta 5 gündür haber alınamayan tarih öğretmeni Harun Ülger, arkadaşının minibüsünde ölü bulundu
Sonraki Haber
Esenyurt'ta 5 gündür haber alınamayan tarih öğretmeni Harun Ülger, arkadaşının minibüsünde ölü bulundu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın