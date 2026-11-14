Ümraniye'de yük boşaltmak için sokağa park edilen kamyonet, freninin boşalması üzerine kontrolden çıkarak yolun karşısındaki binanın merdiven boşluğuna düştü. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün yük boşaltmak için sokağa park ettiği kamyonet, freninin boşalmasıyla hareket etmeye başladı.

Sokaktan caddeye çıkan kamyonet, seyir halindeki diğer araçlara çarpmadan yolun karşısında bulunan binanın merdiven boşluğuna düştü. İş yerine çarpmadan duran araç, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonette hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.