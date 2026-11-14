Bursa’da iki otomobilin çarpışmasının ardından aynı yönde ilerleyen motosiklet de araçlardan birine çarptı. Kazada iki sürücü yaralanırken polis, otomobil sürücüsü Batuhan S.’nin 1,78 promil alkollü olduğunu belirledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada Yunus A. ile Yunus Emre A. yaralandı. Polis ekiplerinin kontrolünde, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Batuhan S.'nin 1,78 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Batuhan S. yönetimindeki 16 BTU 40 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yunus A. idaresindeki 16 BCJ 817 plakalı otomobille çarpıştı. İki araç, çarpışmanın etkisiyle farklı yönlere savruldu. Bir süre sonra aynı yönde gelen Yunus Emre A. yönetimindeki 16 ABE 468 plakalı motosiklet de Yunus A.'nın otomobiline çarptı.

YARALI İKİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsü Yunus A. ile motosiklet sürücüsü Yunus Emre A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ambulanslarla Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesine kaldırılan iki sürücü tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.