Sancaktepe'de feci kaza! Karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FZ 5094 plakalı otomobilin sürücüsü, çift yönlü yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen 34 BNT 168 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralandığı belirlenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.