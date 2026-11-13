Sancaktepe'de feci kaza! Karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı
Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çift yönlü yolda karşı şeride geçerek hafif ticari araçla çarpıştı. Araç içi kameraya yansıyan kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FZ 5094 plakalı otomobilin sürücüsü, çift yönlü yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen 34 BNT 168 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralandığı belirlenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KAZA KAMERADA
Kaza anı, yoldan geçen başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı görüldü.