Esenyurt'ta 5 gündür haber alınamayan tarih öğretmeni Harun Ülger, arkadaşının minibüsünde ölü bulundu
İstanbul'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki tarih öğretmeni Harun Ülger'in cansız bedeni, Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki minibüste bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan tarih öğretmeni Harun Ülger (61), arkadaşına ait minibüste ölü bulundu. Esenyurt'ta bir lisede görev yapan Ülger'in cansız bedeni, Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki araçta bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU
Esenyurt'ta bir lisede tarih öğretmeni olarak görev yapan Harun Ülger'den 5 gündür haber alamayan ailesi harekete geçti. Okul yönetiminden babasının 5 gündür işe gitmediğini öğrenen G.Ü., durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Ülger'in kayıtlı adresinin bir iş yerine ait olduğunu belirledi. Polisle görüşen kızı G.Ü.'nün, babasının ev adresini tam olarak bilmediğini söylediği öğrenildi.
ARKADAŞININ MİNİBÜSÜNDE HAREKETSİZ BULUNDU
Çalışmalar sürerken saat 16.10 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki 34 RCU 309 plakalı minibüste bir kişinin hareketsiz olduğu yönünde ihbar yapıldı.
Olay yerine giden polis ekipleri, ihbarı yapan D.A.Y. ile görüştü. Ülger ile arkadaş olduklarını belirten D.A.Y., öğretmenin kalacak evi olmadığı için kendisine ait minibüste yaşadığını anlattı.
Yaklaşık 5 gündür arkadaşından haber alamadığını söyleyen D.A.Y., Ülger'in kızının kendisini araması üzerine minibüsün bulunduğu yere gittiğini belirtti. Araçtan kötü koku geldiğini fark ettiğini aktaran D.A.Y., minibüsün içine baktığında Ülger'i hareketsiz halde gördüğünü ve ardından polise haber verdiğini ifade etti.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, minibüste bulunan Harun Ülger'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen öğretmenin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, D.A.Y. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE MESAJI
Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Harun Ülger'in vefat ettiği duyuruldu.
Açıklamada, "Esenyurt Anadolu Lisesinde görev yapan kıymetli öğretmenimiz Harun Ülger vefat etmiştir. Kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.