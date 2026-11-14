İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Ülger'in kayıtlı adresinin bir iş yerine ait olduğunu belirledi. Polisle görüşen kızı G.Ü.'nün, babasının ev adresini tam olarak bilmediğini söylediği öğrenildi.

Esenyurt'ta bir lisede tarih öğretmeni olarak görev yapan Harun Ülger'den 5 gündür haber alamayan ailesi harekete geçti. Okul yönetiminden babasının 5 gündür işe gitmediğini öğrenen G.Ü., durumu polis ekiplerine bildirdi.

İstanbul'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan tarih öğretmeni Harun Ülger (61), arkadaşına ait minibüste ölü bulundu. Esenyurt 'ta bir lisede görev yapan Ülger'in cansız bedeni, Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki araçta bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

(Foto: DHA)

ARKADAŞININ MİNİBÜSÜNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Çalışmalar sürerken saat 16.10 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki 34 RCU 309 plakalı minibüste bir kişinin hareketsiz olduğu yönünde ihbar yapıldı.

Olay yerine giden polis ekipleri, ihbarı yapan D.A.Y. ile görüştü. Ülger ile arkadaş olduklarını belirten D.A.Y., öğretmenin kalacak evi olmadığı için kendisine ait minibüste yaşadığını anlattı.

Yaklaşık 5 gündür arkadaşından haber alamadığını söyleyen D.A.Y., Ülger'in kızının kendisini araması üzerine minibüsün bulunduğu yere gittiğini belirtti. Araçtan kötü koku geldiğini fark ettiğini aktaran D.A.Y., minibüsün içine baktığında Ülger'i hareketsiz halde gördüğünü ve ardından polise haber verdiğini ifade etti.