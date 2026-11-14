Ordu'nun Gölköy ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 3 kişi, yaklaşık 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanan otomobilde ölü bulundu. Kazada sürücü Berat Kavak ile Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit hayatını kaybetti.

Berat Kavak, Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'ten dün haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine ekipler, gece saatlerinde arama çalışması başlattı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çalışmalar sürerken, sabah saatlerinde bir kaza ihbarı üzerine, Gölköy ilçesi Gölköy-Mesudiye kara yolunun Andız mevkisine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DERE YATAĞINA YUVARLANAN ARAÇTA 3 ÖLÜ

Ekipler Berat Kavak'ın kullandığı 52 AIB 007 plakalı otomobilin, yaklaşık 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandığını tespit etti. Yapılan kontrollerde Berat Kavak ile beraberindeki Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'in hayatını kaybettiği saptandı. 3 kişinin cenazesi, incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ACI DETAY: 2 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN AYRILMIŞ

Muhammet Yiğit'in Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu, 10 günlük izin kapsamında 2 gün önce cezaevinden ayrıldığı belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.