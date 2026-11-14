Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında dengeleri değiştirecek emsal niteliğinde bir karara imza attı. Evlenmeden 6 yıl önce eski erkek arkadaşıyla yaptığı yazışmaları silmeyip evliliği süresince saklayan kadının bu tutumu yüksek mahkeme tarafından resmen "kusur" kabul edildi. Yargıtay, evlilik öncesi yapılan mesajlaşmaların doğrudan kusur sayılamayacağını ancak bu yazışmaların silinmeyerek muhafaza edilmesinin eşe karşı kusurlu bir davranış teşkil ettiğine hükmetti.

2020 yılında evlenen çift, bir süre sonra karşılıklı boşanma davası açtı. Aile mahkemesinde görülen davada, boşanmanın yanı sıra velayet, nafaka, tazminat ve çocukla kişisel ilişki kurulması konuları değerlendirildi. Yerel mahkeme ve istinaf kararlarının ardından her iki tarafın avukatının temyiz başvurusu üzerine dosya, Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, kadına 'Sosyal medyada eski erkek arkadaşı ile mesajlaştığı' gerekçesiyle kusur yüklendiğini belirtti.

Ancak dosyadaki mesaj kayıtlarının 2014 yılına ait olduğu tespitinde bulunan Yargıtay, tarafların 2020 yılında evlendiklerine dikkat çekerek, evlilikten 6 yıl önce gerçekleşen mesajlaşmaların kadına kusur olarak yüklenemeyeceğini belirtti. Ancak, kadının eski erkek arkadaşıyla yaptığı yazışmaları silmemesini kusur olarak değerlendirdi.