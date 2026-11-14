Eşine miras baskısı yapan koca tam kusurlu sayıldı! Tazminat ödeyecek
Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine sürekli miras konusunda baskı yapan kocayı tam kusurlu bulup manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme, erkeğin eşine henüz hayatta olan babasından kalacak miras mallarına ilişkin psikolojik baskı yaptığına ve bu baskıyı davalı kadının aile üyelerinin yanında da yaparak onu rencide ettiğine dikkat çekti.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine babasından kalacak miras konusunda psikolojik baskı yapan ve hakaret eden erkeğin yargılandığı boşanma davasında, kadının manevi tazminat talebinin reddini doğru bulmadı. Daire, Bölge Adliye Mahkemesi kararını kusur belirlemesi ve manevi tazminat yönünden kadın yararına bozdu.
Kararda, erkeğin miras baskısını eşinin aile üyelerinin yanında da sürdürerek onu rencide ettiği belirtildi. Yargıtay, bu davranışların ve tanık beyanlarıyla ispatlanan hakaretin kadının kişilik haklarına saldırı oluşturduğunu değerlendirdi.
KAYINPEDERİ HAYATTAYKEN MİRAS KONUSUNDA BASKI YAPTI
Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, aile mahkemesinde karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, erkeğin eşine ve henüz hayatta olan kayınpederine miras malları konusunda sürekli baskı yaptığını belirledi.
Dosyada, bu baskının son dönemde arttığı, erkeğin ayrı yaşadıkları süreçte eşi ve çocuklarıyla ilgilenmediği, çocuklarını görmek için de gelmediği ifade edildi.
İlk derece mahkemesinin kararında şu değerlendirmeler yer aldı: