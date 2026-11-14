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Eşine miras baskısı yapan koca tam kusurlu sayıldı! Tazminat ödeyecek

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eşine miras baskısı yapan koca tam kusurlu sayıldı! Tazminat ödeyecek

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine sürekli miras konusunda baskı yapan kocayı tam kusurlu bulup manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme, erkeğin eşine henüz hayatta olan babasından kalacak miras mallarına ilişkin psikolojik baskı yaptığına ve bu baskıyı davalı kadının aile üyelerinin yanında da yaparak onu rencide ettiğine dikkat çekti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine babasından kalacak miras konusunda psikolojik baskı yapan ve hakaret eden erkeğin yargılandığı boşanma davasında, kadının manevi tazminat talebinin reddini doğru bulmadı. Daire, Bölge Adliye Mahkemesi kararını kusur belirlemesi ve manevi tazminat yönünden kadın yararına bozdu.

Eşine miras baskısı yapan koca tam kusurlu sayıldı! Tazminat ödeyecek - 1

Kararda, erkeğin miras baskısını eşinin aile üyelerinin yanında da sürdürerek onu rencide ettiği belirtildi. Yargıtay, bu davranışların ve tanık beyanlarıyla ispatlanan hakaretin kadının kişilik haklarına saldırı oluşturduğunu değerlendirdi.

Eşine miras baskısı yapan koca tam kusurlu sayıldı! Tazminat ödeyecek - 2

KAYINPEDERİ HAYATTAYKEN MİRAS KONUSUNDA BASKI YAPTI

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, aile mahkemesinde karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, erkeğin eşine ve henüz hayatta olan kayınpederine miras malları konusunda sürekli baskı yaptığını belirledi.

Dosyada, bu baskının son dönemde arttığı, erkeğin ayrı yaşadıkları süreçte eşi ve çocuklarıyla ilgilenmediği, çocuklarını görmek için de gelmediği ifade edildi.

İlk derece mahkemesinin kararında şu değerlendirmeler yer aldı:

Eşine miras baskısı yapan koca tam kusurlu sayıldı! Tazminat ödeyecek - 3

"Kadının ailesi ile ilgili 'Senin annenden, ailenden yeter artık, bana çok karşı çıkıyorsun, kendini çok müdafaa ediyorsun' şeklinde bağırarak cümleler sarf ettiği, bu sözleri alt komşularının duyabileceği kadar yüksek sesle bağırarak söylediği dolayısıyla eşini küçük düşürdüğü anlaşılmıştır. Davalı eşine ve çocuklara konuşurken sık sık 'lan' şeklinde hitap ederek argo konuştuğu, aşağılayıcı küçük düşürücü sözler söylediği, kaba davrandığı, eşine ailesinin yanında şerefsiz diyerek hakaret ettiği, agresif davranışlar sergilediği ortadadır. Erkeğin tam kusurlu olduğu gerekçesiyle kadının açılan davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına ve kadın için yoksulluk nafakası ile maddî ve manevî tazminata, erkeğin karşı boşanma davasının reddine karar verilmiştir."

Eşine miras baskısı yapan koca tam kusurlu sayıldı! Tazminat ödeyecek - 4

İSTİNAF MAHKEMESİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETTİ

Erkeğin avukatının istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, kadına ve ailesine yüksek sesle söylenen sözlerin küçük düşürücü olmadığı gerekçesiyle kusur değerlendirmesini hukuka aykırı buldu.

Mahkeme, erkeğe yüklenen argo konuşma, aşağılayıcı sözler söyleme, kaba davranma, eşine ailesinin yanında hakaret etme ve agresif davranışlar sergileme yönündeki kusurları da yerinde görmedi.

Erkeğin tespit edilen kusurlu davranışlarının kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımadığı gerekçesiyle manevi tazminat talebini reddetti. Taraf avukatlarının temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine taşındı.

Eşine miras baskısı yapan koca tam kusurlu sayıldı! Tazminat ödeyecek - 5

YARGITAY: MİRAS BASKISI VE HAKARET KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Yargıtay, kadının erkeğin sürekli hakaret ettiği yönündeki iddiasının tanık beyanlarıyla ispatlandığını belirtti. Bu davranışın erkeğe kusur olarak yüklenmesi gerektiğini vurguladı.

Daire, erkeğin eşine babasından kalacak miras malları için psikolojik baskı yapmasını ve bunu aile üyelerinin yanında sürdürerek onu rencide etmesini de değerlendirdi. Kayınpederine sürekli hangi malları kendisine bırakacağını sorarak hem eşini hem de eşinin babasını bunaltmasının, kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

Kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata karar verilmesi gerektiğini belirten Yargıtay, talebin reddini hatalı kusur değerlendirmesine ve gerekçeye dayalı buldu. Bölge Adliye Mahkemesi kararının kusur belirlemesi ve manevi tazminat yönünden kadın yararına bozulmasına hükmetti.

Celal Kargı
Editör
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