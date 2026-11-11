İstanbul'da korkunç olay: 8. kattan düşen doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümü
İstanbul'da Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan asistan hekim Dr. Pelin Pınar'ın, yaşadığı binanın 8'inci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü. Genç doktorun cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı belirtilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.
İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar'ın, yaşadığı binanın 8'inci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.
8'İNCİ KATTAKİ BALKONDAN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
İddiaya göre, Dr. Pelin Pınar, ikamet ettiği binanın balkonundan düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.
Pınar'ın cenazesinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı belirtildi.
Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.
HASTANEDEN TAZİYE MESAJI
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, yayımladığı taziye mesajıyla Dr. Pelin Pınar'ın vefatını duyurdu.
Hastanenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz"