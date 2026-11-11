İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar'ın, yaşadığı binanın 8'inci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

8'İNCİ KATTAKİ BALKONDAN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, Dr. Pelin Pınar, ikamet ettiği binanın balkonundan düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Pınar'ın cenazesinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı belirtildi.