Niğde’de yaşadığı apartmanın 9’uncu katındaki pencereden düşen 2 çocuk annesi Rukiye Demirel (40), hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olduğu belirlenen eşi Durmuş Demirel, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Niğde'de bir apartmanın 9'uncu katından düşen Rukiye Demirel'in (40) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Durmuş Demirel tutuklandı.

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Olay, dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Rukiye Demirel, oturduğu binanın 9'uncu katındaki penceresinden düştü. Durumu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rukiye Demirel'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

EŞİ TUTUKLANDI

Rukiye Demirel'in ölümüne ilişkin başlatın soruşturma kapsamında olay sırasında evde olduğu belirlenen eşi Durmuş Demirel cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Demirel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.