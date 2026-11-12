Bursa'da inşaat iskelesi yola devrildi! 2 araç hasar gördü
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir inşaatta kurulu bulunan iskele, henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Park halindeki 2 aracın zarar gördüğü olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle sakinleri, inşaat alanında yeterli güvenlik önlemi alınmadığını öne sürerek tepki gösterdi.
Olay, Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta kurulu bulunan iskele, henüz belirlenemeyen bir nedenle yola devrildi.
Devrilen iskele, park halindeki 2 aracın üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.
MAHALLE SAKİNLERİNDEN GÜVENLİK ÖNLEMİ TEPKİSİ
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Çevrede yaşayan vatandaşlar, inşaat alanında yeterli güvenlik önlemi alınmadığını ileri sürerek duruma tepki gösterdi.
Mahalle sakinleri, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi.