Bursa'da inşaat iskelesi yola devrildi! 2 araç hasar gördü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir inşaatta kurulu bulunan iskele, henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Park halindeki 2 aracın zarar gördüğü olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle sakinleri, inşaat alanında yeterli güvenlik önlemi alınmadığını öne sürerek tepki gösterdi.