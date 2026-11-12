Kars'ta tır ile kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kars-Erzurum kara yolu Hamamlı köyü kavşağında meydana gelen kazada, iki sürücü ile kamyonetteki bir yolcu yaralandı.