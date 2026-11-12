Kars'ta tır ile kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralandı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kars-Erzurum kara yolu Hamamlı köyü kavşağında meydana gelen kazada, iki sürücü ile kamyonetteki bir yolcu yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Muhammet Y. (20) idaresindeki 36 AE 094 plakalı kamyonet, Kars-Erzurum kara yolu Hamamlı köyü kavşağında, Fatih P. (48) yönetimindeki 34 CAZ 844 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Mihriban Y. (52) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.