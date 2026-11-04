Niğde'de kaldırımda çay içerken otomobilin çarptığı kişi yaralandı (Foto: AA)

ÇAY İÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI YARALANDI

Kaldırımdaki kişilerden biri aracı son anda fark ederek kaçarken, bu sırada çay içen bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KORKUTAN ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.