Niğde'de yürekleri ağza getiren kaza: Çay içerken otomobil çarptı! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Niğde'de kaldırımda çay içerken otomobilin çarptığı kişi yaralandı. Feci kazada yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken o anlar ise kameraya yansıdı.
Korkutan kaza, 24 Ekim'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 51 AEP 108 plakalı otomobil kaldırıma çıktı.
ÇAY İÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI YARALANDI
Kaldırımdaki kişilerden biri aracı son anda fark ederek kaçarken, bu sırada çay içen bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KORKUTAN ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.