Ankara'da kahreden kaza! Motosikletin çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin çarptığı 6 aylık hamile A.E., ağır yaralandı ve bebeğini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan A.E., karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
GENÇ KADIN BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Kaza, 27 Ekim'de Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. M.B. (21) yönetimindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol yol kenarında yürüyen A.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve kadın sürüklenip, yolda yürüyen iki kadına daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin çarptığı A.E., ağır yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının 6 aylık hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği belirlendi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ve diğer iki kadın ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Motosiklet sürücüsü M.B. ile motosikletin kontrolünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü S.Ş. gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletin yol kenarında yürüyen A.E.'ye çarptığı, ardından sürüklenen motosiklet ve kadının diğer iki yayaya çarptığı görüldü.