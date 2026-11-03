Ankara'da kahreden kaza! Motosikletin çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin çarptığı 6 aylık hamile A.E., ağır yaralandı ve bebeğini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan A.E., karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GENÇ KADIN BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Kaza, 27 Ekim'de Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. M.B. (21) yönetimindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol yol kenarında yürüyen A.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve kadın sürüklenip, yolda yürüyen iki kadına daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin çarptığı A.E., ağır yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının 6 aylık hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği belirlendi.