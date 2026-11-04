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115 kilo gümüşü çalınmıştı! Toptancıdan dikkat çeken çağrı: Satın alan emniyete teslim etsin

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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115 kilo gümüşü çalınmıştı! Toptancıdan dikkat çeken çağrı: Satın alan emniyete teslim etsin

Adana'da gümüş toptancısı İshak Şengül'ün iş yerinden çalınan 115 kilogram gümüşün yaklaşık 55 kilogramı bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla bağlantılı iki şüpheli tutuklanırken, geriye kalan yaklaşık 60 kilogram gümüşün akıbeti araştırılıyor. Yaklaşık 9 milyon lira zarara uğradığını belirten Şengül, çalıntı ürünleri satın alanlara emniyete teslim etmeleri çağrısı yaptı.

Olay, 13 Eylül gecesi Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Takı ustası Mehmet Ali L. (53), yüzünü kaskla gizleyerek motosikletiyle daha önce ticaret yaptığı gümüş toptancısı İshak Şengül'ün dükkanının bulunduğu iş hanına gitti.

Bir süre iş hanında saklanarak binanın kapanmasını bekleyen şüpheli, ardından Şengül'ün iş yerinin demir kapısındaki kilidi oksijen tüpüyle kesti. Bir kısmı külçe halindeki toplam 115 kilogram gümüşü valiz ve çuvala dolduran şüpheli, motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Ali L.'yi evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

ÇALINAN GÜMÜŞLERİN 55 KİLOGRAMI BULUNDU

Şüphelinin evinde yapılan aramada, bazı parçaları değiştirilip boyandığı belirlenen motosiklet ile gümüşlerin taşındığı valiz ele geçirildi. Hırsızlık iddiasını reddeden Mehmet Ali L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin iki ayrı adreste gerçekleştirdiği aramalarda çalınan gümüşlerin yaklaşık 55 kilogramı bulunarak Şengül'e teslim edildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

ÇALINAN ZİNCİRLERİ 45 BİN LİRAYA GERİ ALDI

Olayla bağlantılı bir diğer şüpheli Lütfi B. (48) ise 26 Eylül'de Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcuda çalıntı gümüşlerden 550 gramını bozdurmaya çalıştı.

Kuyumcu, durumu telefonla aradığı Şengül'e bildirerek gümüşleri satın alabileceğini söyledi. İş yerine giden Şengül, zincirlerin kendisine ait olduğunu fark etti. Şengül, her biri 2 gram ağırlığındaki zincirleri 45 bin lira ödeyerek geri aldı.

Gözaltına alınan Lütfi B. ise gümüşleri tanımadığı iki kişiden 30 bin liraya satın aldığını öne sürdü. Şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI HİÇ DÜŞÜNEMEDİM"

Şüpheli Mehmet Ali L. ile daha önce küçük çaplı ticaret yaptıklarını anlatan İshak Şengül, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Piyasaya borcu olduğunu duyuyordum ancak böyle bir şey yapacağını hiç düşünemedim. Dükkanımda o sırada güvenlik kameralarının çalışmadığını öğrenmiş ve bunu değerlendirmiş. Akşam binaya girip saklanmış. Herkes gittikten sonra da saat 01.30'a kadar çalışarak gümüşlerimi çalmış. Yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 115 kilogram gümüşüm çalındı. Bunun yaklaşık 55 kilogramı bulundu. Adana Emniyetine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

"60 KİLOGRAM GÜMÜŞÜM HALA KAYIP"

Çalınan ürünlerinin bir kısmını geri almak için ödeme yaptığını belirten Şengül, kuyumcudaki karşılaşmayı da anlattı:

"Olaydan 2 hafta sonra evime gitmeye hazırlanırken bir kuyumcu arkadaşım aradı ve gümüş bozdurmak isteyen bir müşterisi olduğunu söyleyerek beni çağırdı. Kuyumcuya gittiğimde çalınan gümüş zincirlerim olduğunu fark ettim. Her bir zincir 2 gram ağırlığında ve yatırım yapılmayacak ürünler. Müşteriye nereden aldığını sorduğumda, Adıyaman'dan yatırım için aldığını söyledi. Biraz sohbet ettikten sonra iş yerimin soyulduğunu anlatıp ürünlerin benim olduğunu söyledim. Israrla yatırım için aldığını söyleyince ürüne 45 bin lira ödeme yapıp aldım."

Yaklaşık 60 kilogram gümüşünün halen kayıp olduğunu ve zararının 9 milyon liraya ulaştığını belirten Şengül, "Tutuklanan iki şüpheli de suçlarını inkar ediyor ve ürünlerimin nerede olduğunu söylemiyorlar. Ürünlerimin 60 kilogramı kayıp ve yaklaşık 9 milyon liralık zararım var. Eğer herhangi bir yerde bu kişileri gören, benim ürünlerimden satın alan varsa bunları emniyete teslim etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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