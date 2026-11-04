Bir süre iş hanında saklanarak binanın kapanmasını bekleyen şüpheli, ardından Şengül'ün iş yerinin demir kapısındaki kilidi oksijen tüpüyle kesti. Bir kısmı külçe halindeki toplam 115 kilogram gümüşü valiz ve çuvala dolduran şüpheli, motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 13 Eylül gecesi Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Takı ustası Mehmet Ali L. (53), yüzünü kaskla gizleyerek motosikletiyle daha önce ticaret yaptığı gümüş toptancısı İshak Şengül'ün dükkanının bulunduğu iş hanına gitti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, bazı parçaları değiştirilip boyandığı belirlenen motosiklet ile gümüşlerin taşındığı valiz ele geçirildi. Hırsızlık iddiasını reddeden Mehmet Ali L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Foto: DHA)

ÇALINAN ZİNCİRLERİ 45 BİN LİRAYA GERİ ALDI

Olayla bağlantılı bir diğer şüpheli Lütfi B. (48) ise 26 Eylül'de Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcuda çalıntı gümüşlerden 550 gramını bozdurmaya çalıştı.

Kuyumcu, durumu telefonla aradığı Şengül'e bildirerek gümüşleri satın alabileceğini söyledi. İş yerine giden Şengül, zincirlerin kendisine ait olduğunu fark etti. Şengül, her biri 2 gram ağırlığındaki zincirleri 45 bin lira ödeyerek geri aldı.

Gözaltına alınan Lütfi B. ise gümüşleri tanımadığı iki kişiden 30 bin liraya satın aldığını öne sürdü. Şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.