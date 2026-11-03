Kırıkkale-Çorum kara yolunda feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, Kırıkkale - Çorum kara yolu üzerindeki Türkiye Şoförler Odası Federasyonu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.I. idaresindeki 06 CNE 617 plakalı otomobil ile S.Ö.A. yönetimindeki 34 GNF 949 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü S.I. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Y., E.O.Ö. ve Ç.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.