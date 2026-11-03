15 yaş altına sosyal medya yasağı kapsamında yapay zeka destekli denetim de gündeme gelecek. Çocukların ebeveynlerine ait bilgilerle hesap açmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, ailelere e-Devlet şifrelerini çocuklarından gizli tutmaları uyarısı yapılıyor. Yaşı küçük bir kullanıcı tarafından yönetildiğinden şüphelenilen hesapların davranışsal analizden geçirilmesi ve geçici olarak askıya alınması öngörülüyor.

Çocukların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması ve yaşlarına uygun hizmetlerden yararlanması amacıyla hazırlanan düzenlemeyle, 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmaması hedefleniyor. Düzenlemenin uygulanmasında, 2010 yılı ve sonrasında doğan Alfa Kuşağı'nın teknolojiye yatkınlığı da dikkate alınacak. Çocukların anne veya babalarına ait kimlik ve doğrulama bilgilerini kullanarak hesap açabilmesi ihtimaline karşı ek denetim mekanizmalarının devreye alınması planlanıyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) AİLELERE E-DEVLET ŞİFRESİ UYARISI Süreçte öncelikli sorumluluk ailelere düşecek. Anne ve babaların e-Devlet şifrelerini çocuklarıyla paylaşmaması ve bu bilgileri güvenli şekilde saklaması önem taşıyacak. Ancak ebeveynin şifresini öğrenerek hesap açan çocuklara karşı da yapay zeka destekli sistemlerden yararlanılması gündemde.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) HESAPLAR DAVRANIŞSAL ANALİZDEN GEÇİRİLECEK Bu kapsamda, yaşı küçük bir kullanıcı tarafından yönetildiğinden şüphelenilen hesaplar algoritmalar aracılığıyla incelenecek. Yapay zeka sistemlerinin; izleme geçmişi, beğenilen içerikler, platformda geçirilen süre, yazışma dili ve kaydırma hızı gibi veriler üzerinden davranışsal analiz yapması öngörülüyor. Bir ebeveyn hesabının gerçekte 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığı yönünde şüphe oluşması halinde hesabın geçici olarak askıya alınması planlanıyor.