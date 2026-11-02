Sosyal medyada yaş doğrularken dikkat! Tuzağa böyle düşürüyorlar

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Kılıç, "Sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi sadece 'turkiye.gov.tr' adresinden, resmi e-Devlet üzerinden 'Yaş Doğrulama Belirteci' aracılığıyla yapılacak." ifadesini kullandı.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bugün yürürlüğe giren sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı. Kılıç, kötü niyetli kişilerin 'hesabın kapatılacağı' ya da 'yaş doğrulamanın hemen yapılması gerektiğine' dair ifadeleri içeren mesaj, e-posta ve sosyal medya duyurularıyla kullanıcıları hedef alabildiğine dikkati çekerek, "Sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi sadece 'turkiye.gov.tr' adresinden, resmi e-Devlet üzerinden 'Yaş Doğrulama Belirteci' aracılığıyla yapılacak. Sistem kapsamında sosyal medya platformlarına kullanıcıların kimlik bilgilerini aktarmadan, yaş sınırının karşılanıp karşılanmadığı bilgisi iletilecek." diye konuştu.

MEVCUT HESAPLAR İÇİN 31 MART 2027'YE KADAR SÜRE VAR

Kılıç, düzenlemenin ilk aşamada yeni açılacak sosyal medya hesaplarını kapsayacağına işaret ederek, "Mevcut hesaplar için yaş doğrulama 31 Mart 2027'ye kadar sürecek. Bu nedenle kullanıcıların, hesapların kapatılacağına ilişkin mesaj, e-posta ya da sosyal medya duyurularını dikkate almamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı. Söz konusu işlemi yaparken internet adresinin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, kısa mesaj, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla gönderilen yönlendirme bağlantılarına tıklanmaması gerektiğini anlattı.

Kılıç, söz konusu yaş doğrulama işlemine ilişkin ücret ya da kredi kartı bilgileri ile şifre talep eden kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunarak, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların bağlantılara tıklamadan ilgili kurumlara şikayet etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Dolandırıcılık girişimiyle karşılaşan vatandaşların şüpheli mesajları ve gönderici hesapları belgelemeleri gerektiğini belirten Kılıç, kullanıcıların ilgili sosyal medya platformlarına ve yetkili kurumlara bildirimde bulunmalarını, maddi kayıp yaşanması halinde ise gecikmeden bankalarıyla ve emniyet birimleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.