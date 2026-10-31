Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı başlıyor: Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Çocukları dijital dünyanın risklerinden korumayı amaçlayan sosyal medya düzenlemesi, 1 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yeni düzenlemeye göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya hesabı açamayacak. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama sürecinde ise 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınacak. Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 66,1'inin sosyal medya kullandığı belirtilirken, yaklaşık 8 milyon çocuğu ilgilendiren uygulamayla platformlara yeni yükümlülükler getirilecek.

Çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren düzenleme için geri sayım sona eriyor. "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" kapsamında sosyal medya platformları, 1 Kasım'dan itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Düzenleme yalnızca yeni hesapları değil, mevcut kullanıcıları da kapsıyor. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 8 MİLYON ÇOCUK DÜZENLEME KAPSAMINDA Türkiye'de yaklaşık 64 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunurken, toplam aktif sosyal medya hesabı sayısının 330 milyon civarında olduğu belirtiliyor. TÜİK'in dijitalleşme araştırmalarında ayrı bir grup olarak ele aldığı 6-15 yaş aralığında yaklaşık 12 milyon çocuk bulunuyor. Bu yaş grubundaki çocukların yüzde 66,1'inin sosyal medya kullandığı ifade ediliyor. Söz konusu oran, yaklaşık 7 milyon 932 bin çocuğun düzenlemenin kapsamındaki yaş grubunda yer aldığını gösteriyor.

15 YAŞ ALTINDAKİLER YENİ HESAP AÇAMAYACAK 1 Kasım'dan itibaren 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarında yeni hesap açmasına izin verilmeyecek. Mevcut hesaplar için ise yaş doğrulama süreci 31 Mart 2027'ye kadar devam edecek. Kaynak metinde yer alan düzenlemeye göre, bu tarihe kadar doğrulama işlemi tamamlanmayan hesaplar için kapatma süreci uygulanacak.

YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK? Yaş doğrulama işlemlerinin yalnızca turkiye.gov.tr adresi veya resmi e-Devlet mobil uygulamasında bulunan "yaş doğrulaması belirteci" üzerinden yapılabileceği belirtiliyor.

Düzenleme kapsamında yaş gruplarına göre uygulanacak kurallar şöyle: - 15 yaş altı: Sosyal medya hesabı açılmasına izin verilmeyecek.

- 15-18 yaş arası: Kullanıcılara yaşlarına uygun özel güvenlik ve gizlilik kuralları uygulanacak.

- Ebeveynler: Çocuklarının hesap ayarlarını, kullanım sürelerini ve ücretli işlemlerini yönetebilecekleri kontrol araçlarına erişebilecek.

