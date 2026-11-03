Lüks aracın otomatik çağrısı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Alev topuna dönen otomobilde iş insanı ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Derince-Taşköprü yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre saat 17.00 sıralarında 41 B 4001 plakalı Mercedes marka otomobilin kaza yaptığına ilişkin ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile müdahale etti.