Lüks aracın otomatik çağrısı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Alev topuna dönen otomobilde iş insanı ölü bulundu
Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşanan korkunç olayda, ormanlık alana girerek alev alan lüks otomobilden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan kaza bildirimi faciayı ortaya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından küle dönen araçta, iş insanı Zeynel A.'nın cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 5 saat süren olay yeri incelemesinin ardından cenaze morga kaldırılırken, sır olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Derince-Taşköprü yolu üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre saat 17.00 sıralarında 41 B 4001 plakalı Mercedes marka otomobilin kaza yaptığına ilişkin ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile müdahale etti.
Yoldan çıkarak ormanlık alana giren otomobilin burada yanmaya başladığı öğrenildi. Araçta yapılan incelemede, iş insanı Zeynel A.'nın cansız bedeni bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, ormanlık alanda detaylı araştırma yaptı.
Yaklaşık 5 saat süren incelemenin ardından kullanılamaz hâle gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Zeynel A.'nın cenazesi ise detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.