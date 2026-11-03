-°C
CANLI YAYIN

Bursa'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Giriş Tarihi:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bursa'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bursa'da etkisini artıran sağanak yağış, Nilüfer ilçesinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Geçit-Balat girişinde biriken yağmur suları yolu adeta göle çevirirken, güzergahtan geçmeye çalışan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kısa sürede etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine yol açtı. Geçit-Balat girişinde güzergâhın büyük bölümü yağmur sularıyla kaplandı.

Yoldan geçmeye çalışan araçlar su birikintilerinin arasından ilerlemek zorunda kaldı. Bazı sürücüler hızlarını düşürerek kontrollü şekilde yollarına devam etti. Araçların geçişi sırasında suyun etrafa savrulduğu görüldü.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Sağanak yağışın ardından oluşan su birikintileri, özellikle Geçit-Balat girişini kullanan sürücüler için ulaşımı güçleştirdi.

Bölgede yaşanan su birikintileri, etkili olan sağanağın kent ulaşımında oluşturduğu olumsuzluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sakarya'da işçi konteynerlerinde yangın! 64 yataklı yatakhane kullanılamaz hale geldi
Sonraki Haber
Sakarya'da işçi konteynerlerinde yangın! 64 yataklı yatakhane kullanılamaz hale geldi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın