Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki lokantada bir köy muhtarı, kendisiyle ilişkisi olduğu iddia edilen kadına silahla ateş ettikten sonra intihar etti. Olayda muhtar hayatını kaybederken, yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki lokantada silahlı saldırı meydana geldi. Ovacık ilçesine bağlı Çatak Köyü Muhtarı V.L., kendisiyle ilişkisi olduğu iddia edilen S.B.'yi silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olayda muhtar hayatını kaybederken, yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

TERMİNAL LOKANTASINDA SİLAHLI SALDIRI

Edinilen bilgiye göre Çatak Köyü Muhtarı V.L., Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki lokantada kendisiyle ilişkisi olduğu iddia edilen S.B.'ye silahla ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın yere yığılırken, V.L. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybeden muhtarın cenazesi ise cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

BİR HAFTA ÖNCE EŞİNDEN AYRILDIĞI ÖĞRENİLDİ

İki çocuk babası olan muhtar V.L.'nin yaklaşık bir hafta önce eşinden ayrıldığı, geçtiğimiz aylarda da birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.