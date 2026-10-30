Başkentte dehşet! Eski eşini dükkanında katledip intihar etti: Cebinden çıkan not kan dondurdu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde güpegündüz dehşet yaşandı. 56 yaşındaki Doğan Yavuz, 2021 yılında boşandığı 49 yaşındaki eski eşi Aynur Ekici’nin terzi dükkânını bastı. Eski eşine tabancayla 3 el ateş eden Yavuz, ardından aynı silahla intihar etti. İki çocuk annesi Ekici ile saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent semti Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. Terzi Aynur Ekici ile iş yerine gelen eski eşi Doğan Yavuz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Doğan Yavuz, Aynur Ekici'ye 3 el ateş etti. Ardından aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göğsüne 2, bacağına ise 1 kurşun isabet eden Aynur Ekici ile Doğan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz ve Ekici'nin cenazeleri, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İkisinin de terzi olduğu ve 2 kız çocuklarının bulunduğu öğrenilen Yavuz ile Ekici'nin 2021 yılında boşandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CEBİNDEN 'ÜÇÜNÜZÜ DE YAKALAYIP ÖLDÜRECEĞİM' NOTU ÇIKMIŞ

Olayın meydana geldiği iş merkezinin yöneticisi Hasan Ateşoğlu, Aynur Ekici'nin eski eşinden kaçtığını ve söz konusu iş merkezinde terzilik yaptığını belirtti.