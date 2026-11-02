Van'da görev sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nun sorumluluk sahasında görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in, görev esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da görev esnasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alparslan Hudut Karakolu Çaldıran sorumluluk sahasında görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."