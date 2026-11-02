İstanbul'da sağanak felaketi! Esenyurt'ta yol çöktü, taksi çukura düştü

İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak, megakentte hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt'ta yolun çökmesi sonucu seyir halindeki bir taksi oluşan çukura düşerken Eyüpsultan, Küçükçekmece ve Yenibosna'da cadde ve meydanlar sular altında kaldı. Taşan rögarlar nedeniyle su seviyesi kaldırımlara kadar yükseldi.