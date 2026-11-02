İstanbul'da sağanak felaketi! Esenyurt'ta yol çöktü, taksi çukura düştü
İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak, megakentte hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt'ta yolun çökmesi sonucu seyir halindeki bir taksi oluşan çukura düşerken Eyüpsultan, Küçükçekmece ve Yenibosna'da cadde ve meydanlar sular altında kaldı. Taşan rögarlar nedeniyle su seviyesi kaldırımlara kadar yükseldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli sağanak, Esenyurt'ta yol çökmesine neden oldu. Bu sırada yolda seyreden ticari taksi, çöken bölümde oluşan çukura düştü. Çukurda asılı kalarak mahsur kalan taksi, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
EYÜPSULTAN MEYDANI SULAR ALTINDA KALDI, RÖGARLAR TAŞTI
Sağanağın etkili olduğu ilçelerden Eyüpsultan'da tarihi meydan ve çevresindeki yollar kısa sürede suyla kaplandı. Sürücüler, göle dönen caddelerde araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Altyapının yetersiz kaldığı noktalarda rögarların taşmasıyla su seviyesi kaldırımlara kadar yükseldi.
KÜÇÜKÇEKMECE VE YENİBOSNA'DA HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ
Küçükçekmece'de de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araç trafiği durma noktasına gelirken sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Yenibosna'da ise yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve bina saçaklarının altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.