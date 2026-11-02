İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu! Megakentte vatandaşlar yürümekte bile zorlandı: Adil Tek'ten sel ve su baskını uyarısı
İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yollarda yürümekte dahi güçlük çekti. Kentte etkisini artıran olumsuz hava koşullarını değerlendirmek üzere A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün canlı radar verileri üzerinden son durumu aktararak İstanbullulara kritik uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün canlı radar verilerine göre Avrupa Yakası'nda Çekmece, Büyükçekmece ve Başakşehir çevresinde kuvvetli yağış etkili oldu.
Marmara Denizi üzerinden İstanbul'a doğru ilerleyen yağış kütlelerinin Anadolu Yakası'nı da etkisi altına almaya başladığını belirten Adil Tek, özellikle Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Tuzla açıkları ile Adalar çevresinde kuvvetli yağış görüldüğünü ifade etti.
Radar görüntülerinde sarı alanların artmasına dikkat çeken Tek, yağış sisteminin deniz üzerinden İstanbul'a doğru ilerlediğini vurguladı.
YAĞIŞ UZUN SÜRMEYECEK: MİKTAR 40 KİLOGRAMA ÇIKABİLİR
İstanbul'daki sağanağın uzun süreli olmayacağını öngören Adil Tek, yağış sisteminin kuzeye, deniz üzerine doğru hareket ettiğini belirtti. Sabah saatlerinde de yağış alan kentte, gün içerisinde sıcaklıkların 20-22 dereceye kadar yükseldiğini hatırlatan Tek, gün boyunca Ege Bölgesi'nde etkili olan sistemin Muğla, Aydın ve İzmir çevrelerinde metrekareye 40-50 kilogram civarında yağış bıraktığını aktardı.
İstanbul'da ise toplam yağış miktarının metrekareye 40 kilograma kadar ulaşabileceğini kaydeden Tek, mevcut miktarın 12-15 kilogram seviyesinde olduğunu bildirdi. Yağışın önceki kuvvetli sağanak kadar etkili görünmediğini belirten Tek, buna rağmen özellikle dere yatakları ve daha önce sel ile su baskını yaşanan bölgelerde riskin sürdüğüne dikkat çekti.
İSTANBUL YAĞIŞ REKORUNA KOŞUYOR: 2026 EN YÜKSEK İKİNCİ YIL
İstanbul'da bu yıl kaydedilen yağış miktarlarının dikkat çekici seviyelere ulaştığını belirten Adil Tek, 2026 yılının ekim ayı sonuna kadar ölçülen yağışların, geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında en yüksek ikinci seviyeye çıktığını açıkladı.
Tek'in paylaştığı verilere göre İstanbul'da 2010 yılında aynı döneme kadar metrekareye 1.150 kilogram yağış düşerken, bu yıl söz konusu miktar 960-970 kilogram seviyesine ulaştı. Kasım ayında da yağışların yüksek seyretmesinin beklendiğini belirten Tek, İstanbul'un yıllık ortalama yağış miktarının 600-650 kilogram civarında olduğunu hatırlattı. Buna karşın kentte bu yıl şimdiden yaklaşık 950 kilogram yağış kaydedildiğini vurguladı.
HAVA TAHMİNLERİNDE YÜZDE 70 NE ANLAMA GELİYOR?
Hava tahminlerinin hazırlanmasında kullanılan bilimsel yöntemlere de değinen Adil Tek, günümüzde atmosfer modellerinden yararlanıldığını belirtti. Matematiksel ve fiziksel hesaplamalara dayanan bu sistemlerde farklı başlangıç koşullarıyla çok sayıda senaryonun değerlendirildiğini ifade eden Tek, bu yöntemin "ensemble", yani topluluk modeli olarak adlandırıldığını söyledi.
Ülkemizin de üyesi olduğu Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından kullanılan sistemde 51 farklı koşum bulunduğunu belirten Tek, bunlardan birinin ana model, diğer 50'sinin ise değiştirilmiş başlangıç koşullarına dayanan senaryolar olduğunu aktardı.
Hava tahminlerinde sıkça karşılaşılan yüzde 70 yağış ihtimalinin anlamını da açıklayan Tek, bu oranın 100 model üzerinden değerlendirildiğinde 70 modelin yağış öngördüğünü, 30 modelin ise yağış beklemediğini gösterdiğini belirtti.
Tek, farklı modellerin ortaya koyduğu sonuçların birlikte değerlendirilmesinin daha sağlıklı tahminler yapılmasına katkı sağladığını ifade ederek bu yaklaşımı "toplumun bilgeliği" kavramıyla açıkladı.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN 2 SAATLİK KRİTİK UYARI
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda yayımladığı uyarıda, kent çevrelerinde metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini bildirdi.
Valilik açıklamasında, "Önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.
SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI
Kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına dikkat çeken İstanbul Valiliği, yağış sırasında kuvvetli rüzgârın da etkili olabileceğini belirtti.
Vatandaşlara tedbir çağrısında bulunan Valilik, açıklamasında şu uyarıyı yaptı:
"Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."
İSTANBUL'DA SAĞANAK SONRASI SOKAKLARDA SON DURUM NE?
Kentte yağışın ardından son durum merak konusu oldu. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, sahadan yaptığı canlı yayınla İstanbul'daki son gelişmeleri ve yağışın etkilerini aktardı.
8 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI VERİLDİ
Yağışın Kağıthane'de kısa süre önce başladığını ancak oldukça kuvvetli şekilde etkili olduğunu belirten Nuray Korkmaz, yağışlı havanın yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacağını, yurdun büyük bölümünde etkisini göstereceğini ifade etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ege ve Akdeniz bölgeleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunduğunu hatırlatan Korkmaz, 7 il için sarı, Muğla için ise turuncu kodlu uyarı yapıldığını aktardı. Sarı kodlu uyarı verilen illerin Antalya, Balıkesir, Edirne, Manisa, Aydın, Çanakkale ve İzmir olduğunu belirten Korkmaz, İstanbul'un birçok noktasında da yağışın etkisini sürdürdüğünü bildirdi.
SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA KRİTİK UYARI: GİZLİ TEHLİKELERE DİKKAT!
Canlı yayınını Kağıthane'den sürdüren Nuray Korkmaz, yağışın Eyüpsultan ve Avcılar'da da etkili olduğunu belirterek kuvvetini giderek artırdığına dikkat çekti. Yaklaşık yarım saat önce başlayan yağışın dakikalar içerisinde şiddetlendiğini aktaran Korkmaz, sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.