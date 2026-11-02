AFAD'ın paylaştığı son dakika deprem verilerine göre Osmaniye Sumbas'ta saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20.58'de kaydedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Depremin merkez üssünün Sumbas olduğu belirtilirken, sarsıntının enlem ve boylam bilgileri 37.71633 Kuzey ve 36.11583 Doğu olarak paylaşıldı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2 KASIM 2026