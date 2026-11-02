Osmaniye'de 4,2'lik deprem! AFAD'dan ilk açıklama
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
AFAD'ın paylaştığı son dakika deprem verilerine göre Osmaniye Sumbas'ta saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 20.58'de kaydedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Depremin merkez üssünün Sumbas olduğu belirtilirken, sarsıntının enlem ve boylam bilgileri 37.71633 Kuzey ve 36.11583 Doğu olarak paylaşıldı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2 KASIM 2026
|2026-11-02 20:58:06
|37.71633
|36.11583
|7.0
|MW
|4.2
|Sumbas (Osmaniye)
|2026-11-02 20:04:44
|40.70567
|29.06467
|5.89
|ML
|1.4
|Marmara Denizi - [06.84 km] Çınarcık (Yalova)
|2026-11-02 19:49:15
|34.53233
|26.553
|9.07
|MW
|5.1
|Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla)
|2026-11-02 19:07:31
|39.19183
|28.9535
|9.06
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2026-11-02 18:36:19
|39.599
|25.36183
|7.0
|ML
|2.5
|Ege Denizi - [61.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2026-11-02 18:27:29
|39.225
|27.81983
|7.0
|ML
|1.4
|Kırkağaç (Manisa)
|2026-11-02 17:56:42
|40.21933
|29.41333
|7.0
|ML
|1.3
|Kestel (Bursa)
|2026-11-02 17:43:12
|39.19233
|28.29183
|8.96
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-11-02 17:26:30
|39.401
|32.98483
|6.66
|ML
|1.3
|Bala (Ankara)
|2026-11-02 16:35:24
|38.85583
|26.3835
|6.98
|ML
|1.2
|Ege Denizi - [21.46 km] Karaburun (İzmir)
|2026-11-02 16:25:28
|40.77833
|31.57917
|13.47
|ML
|1.3
|Merkez (Bolu)
|2026-11-02 15:57:55
|37.84133
|36.1975
|9.97
|ML
|2.8
|Saimbeyli (Adana)
|2026-11-02 15:24:01
|36.0795
|28.45183
|42.62
|ML
|3.3
|Akdeniz - [68.58 km] Marmaris (Muğla)
|2026-11-02 14:57:45
|39.21333
|28.97217
|11.16
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2026-11-02 14:46:07
|37.75967
|36.20483
|7.0
|ML
|1.7
|Saimbeyli (Adana)
|2026-11-02 14:06:27
|38.15283
|36.69933
|7.0
|ML
|1.9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2026-11-02 12:36:09
|37.745
|36.13617
|8.47
|ML
|1.5
|Sumbas (Osmaniye)
|2026-11-02 12:28:47
|39.24367
|34.13983
|6.98
|ML
|1.0
|Merkez (Kırşehir)
|2026-11-02 12:02:31
|39.24633
|28.9455
|7.04
|ML
|1.4
|Simav (Kütahya)
|2026-11-02 11:59:08
|33.78283
|25.72517
|13.64
|ML
|3.8
|Akdeniz
|2026-11-02 11:42:15
|40.94583
|32.75317
|6.79
|ML
|1.8
|Eskipazar (Karabük)
|2026-11-02 11:20:49
|40.15817
|32.85233
|7.13
|ML
|1.9
|Pursaklar (Ankara)
|2026-11-02 10:32:19
|39.23
|28.963
|11.35
|ML
|2.0
|Simav (Kütahya)
|2026-11-02 09:51:20
|38.40967
|28.5805
|7.06
|ML
|1.2
|Alaşehir (Manisa)
|2026-11-02 08:52:05
|37.7965
|36.17117
|7.02
|ML
|1.6
|Saimbeyli (Adana)
|2026-11-02 08:40:53
|40.11083
|27.71517
|7.0
|ML
|1.5
|Gönen (Balıkesir)
|2026-11-02 08:31:35
|40.096
|33.1745
|6.96
|ML
|2.2
|Akyurt (Ankara)
|2026-11-02 08:11:46
|38.309
|38.23517
|7.02
|ML
|1.6
|Yeşilyurt (Malatya)
|2026-11-02 07:22:09
|39.233
|28.95617
|9.15
|ML
|2.4
|Simav (Kütahya)
|2026-11-02 07:14:37
|35.67933
|31.06633
|18.14
|ML
|2.1
|Akdeniz - [92.13 km] Kumluca (Antalya)
|2026-11-02 07:00:42
|36.755
|29.5245
|5.48
|ML
|1.5
|Seydikemer (Muğla)
|2026-11-02 06:47:39
|39.235
|28.95967
|9.54
|ML
|2.1
|Simav (Kütahya)
|2026-11-02 06:10:34
|38.0855
|38.45783
|7.0
|ML
|2.0
|Çelikhan (Adıyaman)
|2026-11-02 05:32:14
|39.2125
|28.05367
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-11-02 05:25:01
|38.43833
|39.22683
|7.01
|ML
|1.3
|Sivrice (Elazığ)
|2026-11-02 05:12:33
|39.175
|28.185
|6.07
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-11-02 05:11:18
|37.56583
|30.908
|14.75
|ML
|1.8
|Sütçüler (Isparta)
|2026-11-02 04:57:21
|39.24267
|28.13633
|15.6
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-11-02 04:23:51
|40.79483
|31.78767
|12.57
|ML
|1.1
|Merkez (Bolu)
|2026-11-02 04:08:34
|39.2135
|28.16617
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-11-02 03:49:47
|37.76483
|29.68217
|7.01
|ML
|1.0
|Çardak (Denizli)
|2026-11-02 03:47:46
|40.20717
|31.75583
|7.0
|ML
|1.8
|Beypazarı (Ankara)
|2026-11-02 03:44:38
|40.823
|31.6945
|12.26
|ML
|1.5
|Merkez (Bolu)
|2026-11-02 03:35:09
|40.82317
|31.68333
|12.99
|ML
|1.4
|Merkez (Bolu)
|2026-11-02 03:34:49
|40.14567
|29.98
|7.01
|ML
|0.9
|Merkez (Bilecik)
|2026-11-02 03:34:02
|39.9035
|39.41617
|7.03
|ML
|2.1
|Kelkit (Gümüşhane)
|2026-11-02 02:55:36
|37.79167
|36.19317
|7.0
|ML
|1.6
|Saimbeyli (Adana)
|2026-11-02 02:49:23
|41.20283
|42.53217
|7.01
|ML
|1.2
|Şavşat (Artvin)
|2026-11-02 02:47:37
|38.03967
|37.1685
|7.0
|ML
|1.5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|2026-11-02 01:44:10
|38.42967
|39.22683
|7.01
|ML
|1.3
|Sivrice (Elazığ)
|2026-11-02 01:34:21
|36.17283
|28.96783
|48.85
|ML
|2.2
|Akdeniz - [33.11 km] Seydikemer (Muğla)
|2026-11-02 01:09:52
|38.004
|36.588
|7.04
|ML
|1.5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2026-11-02 01:00:56
|39.29133
|28.0825
|10.18
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-11-02 00:52:09
|37.749
|36.13467
|7.0
|ML
|1.3
|Sumbas (Osmaniye)
|2026-11-02 00:40:40
|39.92617
|39.4385
|13.67
|ML
|1.7
|Kelkit (Gümüşhane)
|2026-11-02 00:25:12
|38.29517
|38.29167
|6.93
|ML
|1.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|2026-11-02 00:15:39
|39.66133
|39.6285
|6.47
|ML
|1.1
|Merkez (Erzincan)
|2026-11-02 00:12:37
|37.39617
|36.99067
|6.75
|ML
|1.0
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2026-11-01 23:59:17
|39.26817
|28.11433
|7.62
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-11-01 23:44:58
|38.083
|37.42217
|7.0
|ML
|0.9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2026-11-01 23:40:06
|40.02567
|24.6
|9.2
|ML
|2.0
|Ege Denizi