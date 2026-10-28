YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer 5 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.