İstanbul Sancaktepe'de pazar yerinde bıçaklı kavga! 1'i çocuk 6 kişi yaralandı
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde halk pazarında esnaf arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda biri çocuk 6 kişi yaralanırken yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde pazarcılar arasında çıkan yer kavgasında biri çocuk 6 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
PAZAR YERİNDE TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, saat 08.04 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi'nde kurulan halk pazarında meydana geldi. İddiaya göre, pazarcı esnafından iki grup arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) yaralandı.
YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer 5 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
Olayın ardından kaçtığı belirtilen Mustafa H.'nin (47) yakalanması için Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.