Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredeki binalara ve bir iş yerine mermilerin isabet ettiği olayda, kurşunlardan biri bir dairenin camını kırarak içeri girdi.

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki binalara ve iş yerine mermi isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, mermilerden biri evin camını kırarak içeri girdi. Sokakta büyük korku ve panik yaşanmasına neden olan silahlı çatışmanın ardından taraflar hızla olay yerinden uzaklaştı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti. Kavgaya karışan şüphelilerden birinin silahından çıkan mermilerden biri ise dairenin camını kırarak içeri girdi. Şans eseri evde bulunan vatandaşların yara almadığı olay sonrası mahalle sakinleri durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ SOKAKTA GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önle aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.