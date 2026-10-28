Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6127'nci Sokakta meydana geldi. Husumetli olduğu grup, minibüsle Batuhan D.'nin işletmeciliğini yaptığı oto tamirhanesine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tüfekle vurulup darb edilen Batuhan D., çırağı İ.K. ve D.Ü. yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaburgalarında, kafatasında ve bacaklarında kırık olduğu belirtilen Batuhan D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.