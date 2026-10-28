Kayseri'de husumet kanlı bitti: Tamirhaneyi basıp demir borularla saldırdılar, tüfeği üzerlerinde kırdılar!
Kayseri'de husumetli iki grup arasında oto tamirhanesinde çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anlarında, saldırganların işletmeci Batuhan D. ile çırağı İ.K.'yi demir borularla darb ettikleri ve ateş ettikten sonra tüfeği mağdurların üzerinde kırdıkları ortaya çıktı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6127'nci Sokakta meydana geldi. Husumetli olduğu grup, minibüsle Batuhan D.'nin işletmeciliğini yaptığı oto tamirhanesine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada tüfekle vurulup darb edilen Batuhan D., çırağı İ.K. ve D.Ü. yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaburgalarında, kafatasında ve bacaklarında kırık olduğu belirtilen Batuhan D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.D., E.H.D., S.T. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, kavga, tamirhanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsle gelen grubun, Batuhan D. ile çırağı İ.K.'yi demir borularla darb edip, ateş ettikleri tüfeği de üzerlerinde kırdıkları görüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.