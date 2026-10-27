Çifte cinayette film gibi kaçış! Çöp toplayıcı kılığına giren şüpheli yakalandı
İstanbul Büyükçekmece'de 21 Ekim'de bir rezidansta yaşanan silahlı saldırıda Yasin Binarci (26) hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Mehmet Emin Yüksel'in (22) cesedi ise 5 saat sonra Bağcılar'da terk edilmiş bir otomobilde bulundu. Polis soruşturmasında, Yüksel'in olay yerinden birlikte kaçtığı kişiler tarafından otomobilde öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin yakalanmamak için çöp toplayıcısıyla kıyafet değiştirdiğini tespit etti. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, cinayetin güvenlik kameralarının titizlikle incelenmesi sonucu aydınlatıldığını belirterek şüphelilerin kaçış planının polis ekiplerinin takibiyle bozulduğunu aktardı.
Büyükçekmece'de rezidansta 21 Ekim 2026'da meydana gelen olayda Yasin Binarci (26) tabancayla vurularak öldürülmüş, Mehmet E.Y.(20) ise yaralanmıştı.
Polis olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatırken, cinayeti işlediği iddia edilen Mehmet Emin Yüksel'in (22) cesedi 5 saat sonra Bağcılar'da terk edilmiş otomobilde bulunmuştu. Rezidanstaki dairede yapılan incelemede 3 tabanca çok sayıda mermi ve 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayı gerçekleştiren 3 kişi, Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınarak, İstanbul'a getirilmişti. Olayla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 5 kişiyle gözaltı sayısı 8'e yükselmişti.
KURTULMAK İÇİN KAPILARI KİLİTLEMİŞLER
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Polis soruşturmasına göre aynı evde kalan 5 kişiden Yasin Binarci ve Mehmet I.(20), arkadaşları olan Mehmet Emin Yüksel'in silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Yasin Binarci hayatını kaybetti; Mehmet I. ise yaralandı. Saldırı sırasında aynı evin başka bir odasında bulunan K.K. ve Y.G. kapıları kilitleyerek telefonla aradıkları arkadaşları S.C.B.'den yardım istedi. Rezidanstaki daireye gelen S.C.B. balyozla kapıyı kırarak içeri girdi. Şüphelilerin ifadelerine göre S.C.B, K.K., Y.G. ve cinayet işleyen Mehmet Emin Yüksel'i yanlarına alarak olay yerinden kaçtı.
ARKADAŞLARINI ÖLDÜRÜP KAÇTIKLARI ANLAR
Yolda uyuşturucunun etkisine giren Mehmet Emin Yüksel otomobilde bulunan kişiler tarafından silahla öldürüldü. Şüpheliler, içinde ceset bulunan otomobili Bağcılar'da terk ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin içinde ceset bulunan otomobili terk ettiği anların güvenli kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin otomobil terk ettikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtıkları anlar görülüyor.