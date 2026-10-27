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Çifte cinayette film gibi kaçış! Çöp toplayıcı kılığına giren şüpheli yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çifte cinayette film gibi kaçış! Çöp toplayıcı kılığına giren şüpheli yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de 21 Ekim'de bir rezidansta yaşanan silahlı saldırıda Yasin Binarci (26) hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Mehmet Emin Yüksel'in (22) cesedi ise 5 saat sonra Bağcılar'da terk edilmiş bir otomobilde bulundu. Polis soruşturmasında, Yüksel'in olay yerinden birlikte kaçtığı kişiler tarafından otomobilde öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin yakalanmamak için çöp toplayıcısıyla kıyafet değiştirdiğini tespit etti. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, cinayetin güvenlik kameralarının titizlikle incelenmesi sonucu aydınlatıldığını belirterek şüphelilerin kaçış planının polis ekiplerinin takibiyle bozulduğunu aktardı.

Büyükçekmece'de rezidansta 21 Ekim 2026'da meydana gelen olayda Yasin Binarci (26) tabancayla vurularak öldürülmüş, Mehmet E.Y.(20) ise yaralanmıştı.

Polis olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatırken, cinayeti işlediği iddia edilen Mehmet Emin Yüksel'in (22) cesedi 5 saat sonra Bağcılar'da terk edilmiş otomobilde bulunmuştu. Rezidanstaki dairede yapılan incelemede 3 tabanca çok sayıda mermi ve 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Çifte cinayette film gibi kaçış! Çöp toplayıcı kılığına giren şüpheli yakalandı - 1

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayı gerçekleştiren 3 kişi, Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınarak, İstanbul'a getirilmişti. Olayla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 5 kişiyle gözaltı sayısı 8'e yükselmişti.

Çifte cinayette film gibi kaçış! Çöp toplayıcı kılığına giren şüpheli yakalandı - 2

KURTULMAK İÇİN KAPILARI KİLİTLEMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Polis soruşturmasına göre aynı evde kalan 5 kişiden Yasin Binarci ve Mehmet I.(20), arkadaşları olan Mehmet Emin Yüksel'in silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Yasin Binarci hayatını kaybetti; Mehmet I. ise yaralandı. Saldırı sırasında aynı evin başka bir odasında bulunan K.K. ve Y.G. kapıları kilitleyerek telefonla aradıkları arkadaşları S.C.B.'den yardım istedi. Rezidanstaki daireye gelen S.C.B. balyozla kapıyı kırarak içeri girdi. Şüphelilerin ifadelerine göre S.C.B, K.K., Y.G. ve cinayet işleyen Mehmet Emin Yüksel'i yanlarına alarak olay yerinden kaçtı.

ARKADAŞLARINI ÖLDÜRÜP KAÇTIKLARI ANLAR

Yolda uyuşturucunun etkisine giren Mehmet Emin Yüksel otomobilde bulunan kişiler tarafından silahla öldürüldü. Şüpheliler, içinde ceset bulunan otomobili Bağcılar'da terk ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin içinde ceset bulunan otomobili terk ettiği anların güvenli kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin otomobil terk ettikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtıkları anlar görülüyor.

Çifte cinayette film gibi kaçış! Çöp toplayıcı kılığına giren şüpheli yakalandı - 3

ÇÖP TOPLAYICI KILIĞINA GİRİP KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Görüntülerdeki bir detay polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Şüphelilerden S.C.B.'nin kaçış sırasında çekçek arabasıyla çöp toplayan bir kişiyi ikna ederek kıyafetlerini değiştirdiği ve çöp toplayıcı kılığına girdiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek, şüphelilerin önce sanal medya uygulamalarından buldukları korsan taksiyle Tekirdağ'a daha sonra Edirne'ye geçtiklerini tespit etti. Burada insan kaçakçılarıyla irtibata geçerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

İFADELERİNDE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Poliste verdikleri ifadede cinayetle ilgili birbirlerini suçlayan şüphelilerin daha önceden de poliste çok dayıda suç kayıtları olduğu belirtildi. Şüphelilerden 5'i sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli ise 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

ÇİFTE CİNAYETTE ÇARPICI DETAY! ÇÖP TOPLAYICI KILIĞINA GİRİP KAÇMIŞ

REZİDANS BASKINI VE BAĞCILAR'DAKİ İNFAZ

Olayın arka planını ve operasyonun detaylarını aktaran A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Şimdi gerçekten de iğneyle kuyu kazar gibi ve filmleri aratmayan bir takip sonucu ele geçirilen şüpheliler var. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro dedektiflerinin yapmış olduğu bir çalışma. 21 Ekim'de Büyükçekmece'de bir rezidansta cinayet gerçekleşiyor. Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı soruşturmada bir evde 5 kişi bulunuyor. Bu 5 kişi arasında içeride bulunan arkadaş grubundan bir tanesi içerideki diğer arkadaşlarından ikisine silahla ateş açıyor; birisi hayatını kaybediyor, diğer arkadaşı da yaralanıyor. Olayın gerçekleştiği sırada aynı evde fakat farklı odada bulunan iki arkadaş ise silah sesleri üzerine kapıyı kilitleyip dışarıdaki arkadaşlarını arıyorlar. İçeride adeta bir can pazarı yaşanıyor. Dışarıdan gelen arkadaşları kilitli kapıyı balyozla kırıp içeri giriyor; yaralıyı ve hayatını kaybedeni bırakıp, cinayeti işleyen şüpheliyi de yanlarına alarak rezidanstan ayrılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Almaçayır, "Bağcılar'a gidiyorlar. Arabayla gittikleri sırada, hem cinayeti gerçekleştiren hem de diğer kişiyi yaralayan o şüpheliyi orada, aracın içerisinde öldürdükleri tespit ediliyor ve cesedi aracın içinde bırakıp olay yerinden uzaklaşıyorlar" şeklinde konuştu.

ÇÖP TOPLAYICISININ KIYAFETLERİNİ GİYDİ

Zanlıların kaçış anındaki akılalmaz planı güvenlik kameralarından adım adım takip eden Cinayet Büro ekiplerinin çalışmasını anlatan Ramazan Almaçayır, "Buradan sonra Cinayet Büro dedektifleri Bağcılar'daki güvenlik kameralarını saniye saniye incelemeye alıyorlar; adeta karış karış, bütün caddede, sokakta ne varsa inceliyorlar. Bu çalışmada ilginç bir detay ortaya çıkıyor. Şüphelilerden birinin bir çöp toplayıcısının kullandığı 'çekçek' diye tabir edilen aracın yanından geçişi ve ardından şahsı ikna ederek kıyafetlerini değiştirdiği belirleniyor. Yakalanmamak için çöp toplayıcısının elbiselerini alıyor, kendi kıyafetlerini ona veriyor" sözlerini aktardı.

Çifte cinayette film gibi kaçış! Çöp toplayıcı kılığına giren şüpheli yakalandı - 4

KAÇIŞ HATTI EDİRNE'DE SON BULDU

Zanlıların yurt dışına kaçış girişimine de değinen Ramazan Almaçayır, "Buradan da artık diğer iki şüpheliyle birlikte yurt dışına kaçış planı yaptıkları tespit ediliyor. Sanal medyadan bir korsan taksi temin ettikleri ve önce Tekirdağ'a gittikleri, buradan da insan kaçakçılarıyla irtibat kurarak Edirne'den Yunanistan'a kaçma planları yaptıkları sırada Cinayet Büro ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak gözaltına alındılar. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i adli kontrolle serbest bırakılırken, cinayete karışan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi" dedi.

Almaçayır, "Hem güvenlik kamerasını hem de polis ekiplerinin bu titiz çalışmasını hesaba katmamışlar; bu da tabii ki hesaba katılması gereken noktalardan biriydi" ifadeleriyle haberin detaylarını tamamladı.

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