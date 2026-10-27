ÇÖP TOPLAYICI KILIĞINA GİRİP KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Görüntülerdeki bir detay polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Şüphelilerden S.C.B.'nin kaçış sırasında çekçek arabasıyla çöp toplayan bir kişiyi ikna ederek kıyafetlerini değiştirdiği ve çöp toplayıcı kılığına girdiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek, şüphelilerin önce sanal medya uygulamalarından buldukları korsan taksiyle Tekirdağ'a daha sonra Edirne'ye geçtiklerini tespit etti. Burada insan kaçakçılarıyla irtibata geçerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

İFADELERİNDE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Poliste verdikleri ifadede cinayetle ilgili birbirlerini suçlayan şüphelilerin daha önceden de poliste çok dayıda suç kayıtları olduğu belirtildi. Şüphelilerden 5'i sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli ise 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

REZİDANS BASKINI VE BAĞCILAR'DAKİ İNFAZ

Olayın arka planını ve operasyonun detaylarını aktaran A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Şimdi gerçekten de iğneyle kuyu kazar gibi ve filmleri aratmayan bir takip sonucu ele geçirilen şüpheliler var. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro dedektiflerinin yapmış olduğu bir çalışma. 21 Ekim'de Büyükçekmece'de bir rezidansta cinayet gerçekleşiyor. Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı soruşturmada bir evde 5 kişi bulunuyor. Bu 5 kişi arasında içeride bulunan arkadaş grubundan bir tanesi içerideki diğer arkadaşlarından ikisine silahla ateş açıyor; birisi hayatını kaybediyor, diğer arkadaşı da yaralanıyor. Olayın gerçekleştiği sırada aynı evde fakat farklı odada bulunan iki arkadaş ise silah sesleri üzerine kapıyı kilitleyip dışarıdaki arkadaşlarını arıyorlar. İçeride adeta bir can pazarı yaşanıyor. Dışarıdan gelen arkadaşları kilitli kapıyı balyozla kırıp içeri giriyor; yaralıyı ve hayatını kaybedeni bırakıp, cinayeti işleyen şüpheliyi de yanlarına alarak rezidanstan ayrılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Almaçayır, "Bağcılar'a gidiyorlar. Arabayla gittikleri sırada, hem cinayeti gerçekleştiren hem de diğer kişiyi yaralayan o şüpheliyi orada, aracın içerisinde öldürdükleri tespit ediliyor ve cesedi aracın içinde bırakıp olay yerinden uzaklaşıyorlar" şeklinde konuştu.

ÇÖP TOPLAYICISININ KIYAFETLERİNİ GİYDİ

Zanlıların kaçış anındaki akılalmaz planı güvenlik kameralarından adım adım takip eden Cinayet Büro ekiplerinin çalışmasını anlatan Ramazan Almaçayır, "Buradan sonra Cinayet Büro dedektifleri Bağcılar'daki güvenlik kameralarını saniye saniye incelemeye alıyorlar; adeta karış karış, bütün caddede, sokakta ne varsa inceliyorlar. Bu çalışmada ilginç bir detay ortaya çıkıyor. Şüphelilerden birinin bir çöp toplayıcısının kullandığı 'çekçek' diye tabir edilen aracın yanından geçişi ve ardından şahsı ikna ederek kıyafetlerini değiştirdiği belirleniyor. Yakalanmamak için çöp toplayıcısının elbiselerini alıyor, kendi kıyafetlerini ona veriyor" sözlerini aktardı.