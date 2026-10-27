Kadıköy Bostancı'da seyir halindeki otobüste tartıştığı kadın yolcuya yumruk atan 44 yaşındaki O.V., başka bir yolcuyla da kavga edip otobüse biber gazı sıktıktan sonra kaçtı. Polis, güvenlik kamerası ve saha çalışmalarıyla zanlıyı gözaltına aldı.

Bostancı'da seyir halindeki bir otobüste, binme önceliği nedeniyle bir kadın yolcu ile erkek yolcu arasında tartışma yaşandı.

Otobüste bulunan şüphelinin, tartıştığı kadın yolcuya yumruk atması üzerine duruma tepki gösteren diğer yolcular, zanlının otobüsten indirilmesini istedi.

YOLCUYA BİBER GAZI SIKIP KAÇTI

Bu sırada, bir başka yolcuyla da kavga eden şüpheli önce yolcuya, ardından otobüsün içine biber gazı sıktı.

Otobüsün durması üzerine zanlı ve tüm yolcular dışarı çıktı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şüphelinin O.V. (44) olduğunu belirledi.

YAKALANDI!

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan saldırıya uğrayan kadın ile biber gazından etkilenen yolcuların olayla ilgili şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.