Okulda rahatsızlandı! 9 yaşındaki Ömer Halis Yıldırım hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ömer Halis Yıldırım, kalp krizi sonucu kaldırıldığı hayatını kaybetti
İhsan Yılmaz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım, okulda rahatsızlandı. İhbar üzerine okula sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında öğrencinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
Açıklamada, Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır dilendi.