Yer altında gizli! O ilimizde sadece 9 ayda rekor kırdı: "Çok etkileyici ve muhteşem bir yer"
Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan ve beyaz travertenleriyle Pamukkale'ye benzeyen Kaklık Mağarası, geçen sene 350 bin kişiyi ağırlarken bu yılın ilk 9 ayında 650 bin ziyaretçiye ulaştı. 2002 yılında turizme açılan ve "Yer altındaki gizli Pamukkale" olarak anılan mağara, ziyaretçi sayısında kendi rekorunu kırdı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olarak bilinen Kaklık Mağarası, beyaz travertenleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'ndeki mağara, Pamukkale'yi ziyaret eden turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Mağaranın yanında, sazlıklar arasında yer altından kaynayıp çıkan, serbest veya kanallar içinde akan sular, yöre halkı tarafından "Kokar Hamam Pınarı" olarak adlandırılıyor. Faylar boyunca ilerleyen, yüzlerce metre derinlikten yüzeye çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal suların cilt hastalıklarının tedavisine iyi geldiği biliniyor.
Malı Dağı'nın kalsiyum karbonat bileşimindeki traverten kayaçları içinde oluşan Kaklık Mağarası, yer altı sularını boşaltan aktif bir mağarayken tavanının çökmesiyle ortaya çıktı. Obruk görünümündeki mağaranın içinde suların oluşturduğu büyük traverten kütlesi bulunuyor.
Mağaradaki havuzlar, Pamukkale'deki travertenlere benzer şekilde basamaklar hâlinde üst üste sıralanırken tavanı ise damlataşlar, sarkıtlar ve dikitlerle süsleniyor. Her yıl ziyaretçi sayısı artan Kaklık Mağarası'nı 2025 yılında 350 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın ilk 9 ayında ise ziyaretçi sayısı 650 bine ulaştı. Mağaranın ziyaretçi sayısında kendi rekorunu kırdığı belirtildi.
"UYGUN ORTAMLAR YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kaklık Mağarası'nın ziyaretçi sayısının her yıl arttığını belirterek, "2025 yılında öğrenci, yaşlı, engelli ücretsiz olanlarla birlikte 350 bin ziyaretçi varken bu sayı bu yıl 650 bine ulaştı. Gün geçtikçe ziyaretçi rakamları artıyor. Tanınırlığı, bilinirliği ulusal düzeyde artıyor. Bu da Kaklık Mağarası'nın değerinin kabul gördüğü anlamına geliyor. Büyük gruplar hâlinde ziyaretçiler oluyor. Ülkemizde yaşayan herkesin Kaklık Mağarası'nı en az 1 kez ziyaret etmesini ve deneyimlemesini istiyorum. Belediye olarak burada halkımıza uygun ortamlar yaratmaya çalışıyoruz" dedi.
Bursa'dan gelen Ebru Şentürk ise önce Pamukkale'yi gezdiklerini belirterek, "Mağaranın değişik bir atmosferi var. Büyüleyici, travertenler, sarkıtlar; enteresan bir yer. Pamukkale'yi gezdik ve travertenler üzerinde yürüdük. Antik havuzda yüzdük. Önce mağaranın yolu uzun sürer diye gelmeyi düşünmüyorduk ancak çok yakınmış. İyi ki gelmişiz. İnanılmaz güzel, ülkemiz mükemmel. Ülkemizi gezmeyen dünyaya açılmasın. Geldiğimize değdi" diye konuştu.
Çiğdem Gallevci ise mağaraya ilk kez geldiğini dile getirerek, "İyi ki gelmişim. Çok etkileyici, muhteşem bir yer. Pamukkale'yi gezdik. Burası da yer altında gizli Pamukkale'ymiş. Herkesin bu mağarayı gezmesini, görmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden gelen Safiye Taşdemir de "Çok güzel bir yer, umduğumdan daha güzel. Basit bir mağara bekliyordum ama daha güzel bir mağarayla karşılaştım. Herkesin görmesi gereken bir yer. Mağara içinde traverten yapıları görünce aynı Pamukkale'ye benziyor" dedi.