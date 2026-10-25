UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale 'nin yer altındaki benzeri olarak bilinen Kaklık Mağarası, beyaz travertenleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'ndeki mağara, Pamukkale'yi ziyaret eden turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Mağaranın yanında, sazlıklar arasında yer altından kaynayıp çıkan, serbest veya kanallar içinde akan sular, yöre halkı tarafından "Kokar Hamam Pınarı" olarak adlandırılıyor. Faylar boyunca ilerleyen, yüzlerce metre derinlikten yüzeye çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal suların cilt hastalıklarının tedavisine iyi geldiği biliniyor.

Mağaradaki havuzlar, Pamukkale'deki travertenlere benzer şekilde basamaklar hâlinde üst üste sıralanırken tavanı ise damlataşlar, sarkıtlar ve dikitlerle süsleniyor. Her yıl ziyaretçi sayısı artan Kaklık Mağarası'nı 2025 yılında 350 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın ilk 9 ayında ise ziyaretçi sayısı 650 bine ulaştı. Mağaranın ziyaretçi sayısında kendi rekorunu kırdığı belirtildi.

Kaklık Mağarası, 2026 yılının ilk 9 ayında 650 bin ziyaretçiyi ağırlayarak kendi rekorunu kırdı. (Fotoğraf: DHA)

"UYGUN ORTAMLAR YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kaklık Mağarası'nın ziyaretçi sayısının her yıl arttığını belirterek, "2025 yılında öğrenci, yaşlı, engelli ücretsiz olanlarla birlikte 350 bin ziyaretçi varken bu sayı bu yıl 650 bine ulaştı. Gün geçtikçe ziyaretçi rakamları artıyor. Tanınırlığı, bilinirliği ulusal düzeyde artıyor. Bu da Kaklık Mağarası'nın değerinin kabul gördüğü anlamına geliyor. Büyük gruplar hâlinde ziyaretçiler oluyor. Ülkemizde yaşayan herkesin Kaklık Mağarası'nı en az 1 kez ziyaret etmesini ve deneyimlemesini istiyorum. Belediye olarak burada halkımıza uygun ortamlar yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

Bursa'dan gelen Ebru Şentürk ise önce Pamukkale'yi gezdiklerini belirterek, "Mağaranın değişik bir atmosferi var. Büyüleyici, travertenler, sarkıtlar; enteresan bir yer. Pamukkale'yi gezdik ve travertenler üzerinde yürüdük. Antik havuzda yüzdük. Önce mağaranın yolu uzun sürer diye gelmeyi düşünmüyorduk ancak çok yakınmış. İyi ki gelmişiz. İnanılmaz güzel, ülkemiz mükemmel. Ülkemizi gezmeyen dünyaya açılmasın. Geldiğimize değdi" diye konuştu.