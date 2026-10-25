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Kars'ta kış erken yüzünü gösterdi! Eksi 6 derecede araç camları buz tuttu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kars'ta kış erken yüzünü gösterdi! Eksi 6 derecede araç camları buz tuttu

Kars'ta etkili olan dondurucu soğuk, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düşmesiyle park halindeki araçların camları buz tuttu. Sürücüler, buz tabakalarını kazıyıcılarla temizlemek için uzun süre uğraştı.

Kars'ta etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sabah erken saatlerde termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuk nedeniyle açık alanda park edilen çok sayıda aracın camları buzla kaplandı.

Kars'ta kış erken yüzünü gösterdi! Eksi 6 derecede araç camları buz tuttu - 1

Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak araçlarının yanına gelen sürücüler buz tutan camlarla karşılaştı. Ellerine kazıyıcı ve çeşitli aparatlar alan vatandaşlar, araçlarının ön ve arka camlarında oluşan buz tabakasını temizlemeye çalıştı.

KARS'TA TERMOMETRELER EKSİ 6'YI GÖSTERDİ! ARAÇLAR BUZ TUTTU

"CAMLAR GECELERİ BUZ TUTUYOR"

Kars'ta karın yağmasına kısa süre kaldığını ifade eden Hasan Yolcu, "Geceleri eksi 4, eksi 5'i bulmaya başladı. Kışa hazırlandık, kışı göreceğiz. Her an kar yağabilir. Hazırlıklıyız zaten camlarımızda geceleri buz tutuyor. Sabah kazımak zorunda kalıyoruz. Hayırlı kışlar gelsin bakalım" dedi.

Kars'ta kış erken yüzünü gösterdi! Eksi 6 derecede araç camları buz tuttu - 2

Öte yandan gece boyunca etkili olan ayazın ardından bazı araçların camlarında kalın buz tabakası oluştu. Sürücüler, araçlarını çalıştırarak kalorifer yardımıyla buzların çözülmesini beklerken, bir yandan da camları kazıdı. Soğuk nedeniyle temizlik işlemi uzun sürerken, vatandaşların dakikalarca uğraştığı görüldü.

Kentte özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde hissedilen dondurucu hava, kış şartlarının kendisini iyiden iyiye göstermesine neden oldu. Park halindeki araçların yanı sıra bazı bölgelerde kırağı oluşması da dikkat çekti.

Kars'ta kış erken yüzünü gösterdi! Eksi 6 derecede araç camları buz tuttu - 3

Hava sıcaklıklarının düşük seyretmesiyle birlikte sürücülerin sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olması önem taşırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kars'ta kış erken yüzünü gösterdi! Eksi 6 derecede araç camları buz tuttu - 4

Kars'ta kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, vatandaşlara dondurucu kış günlerinin yaklaştığını bir kez daha hatırlattı.

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