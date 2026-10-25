Kars'ta etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sabah erken saatlerde termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuk nedeniyle açık alanda park edilen çok sayıda aracın camları buzla kaplandı.

Kars'ta karın yağmasına kısa süre kaldığını ifade eden Hasan Yolcu, "Geceleri eksi 4, eksi 5'i bulmaya başladı. Kışa hazırlandık, kışı göreceğiz. Her an kar yağabilir. Hazırlıklıyız zaten camlarımızda geceleri buz tutuyor. Sabah kazımak zorunda kalıyoruz. Hayırlı kışlar gelsin bakalım" dedi.

Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak araçlarının yanına gelen sürücüler buz tutan camlarla karşılaştı. Ellerine kazıyıcı ve çeşitli aparatlar alan vatandaşlar, araçlarının ön ve arka camlarında oluşan buz tabakasını temizlemeye çalıştı.

Öte yandan gece boyunca etkili olan ayazın ardından bazı araçların camlarında kalın buz tabakası oluştu. Sürücüler, araçlarını çalıştırarak kalorifer yardımıyla buzların çözülmesini beklerken, bir yandan da camları kazıdı. Soğuk nedeniyle temizlik işlemi uzun sürerken, vatandaşların dakikalarca uğraştığı görüldü.