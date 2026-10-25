Balık tutmaya gitti bir daha dönemedi! Adana'daki gencin acı sonu
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Adana'nın Çukurova ilçesinde arkadaşıyla balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü'ne giden Müslüm U. (25), dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, genç adamın cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde balık tutmak için gittiği göle düşen kişinin cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde arkadaşıyla Dörtler Mahallesi yakınındaki Seyhan Baraj Gölü'ne balık tutmaya giden Müslüm U. (25), dengesini kaybederek suya düştü.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Müslüm U'nun düştüğünü gören arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölde arama yapan Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Müslüm U'nun cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.