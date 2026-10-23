Gebze'deki korkunç sel faciasında kahreden son! 2 gence mezar olan araç 6 gün sonra derede bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mustafa Deniz Ertaş'ın kullandığı araç sel sularına kapıldı. Ertaş sağ kurtulurken arkadaşları Fatih Demirtaş ve Doğan Arslan hayatını kaybetti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, jandarma, itfaiye, AFAD ve diğer arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar sonucunda iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Araç, 6 gün sonra suların çekilmesiyle Pendik Göçbeyli Deresi'nde vatandaşlar tarafından bulundu. Aracın olay yerinden yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

"ARAÇ SULARIN ÇEKİLMESİYLE ORTAYA ÇIKTI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gebze Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Aracı vatandaşlarımız bulmuş, bize ihbar ettiler. Biz de geldik. Jandarmamız da burada. Araç şu anda gözüküyor. Yaklaşık 6 gün sonra suların çekilmesiyle araç gün yüzüne çıktı. Olay yerinden yaklaşık 3,5 kilometre mesafede. Aracın iskeleti duruyor, kapıları yok. Savcıyı bekliyoruz. Jandarmamız şu anda burada, olay yeri ekipleri de gelecek. Burası Göçbeyli Deresi."

Bölge sakinlerinden Edibe Çayır ise yaşanan üzüntüyü dile getirerek, "Sular çekildi, araç 6 gün sonra bulundu. Allah ailelerine sabır versin" dedi.

Kazadan sağ kurtulan Mustafa Deniz Ertaş'ın eniştesi Murat Yeşilyurt, o gece yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Öncelikle hayatını kaybeden arkadaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Araç bulundu. Vatandaşlar aracı fark edip ihbarda bulundu. Şimdi savcı beyi bekliyoruz, sanırım aracın çıkarılması için işlem yapılacak. O gün iş yerinde hep birlikte mangal yapmıştık. Gece saat 00.30 sıralarında haber aldım. Deniz'in Göçbeyli'de dereye düştüklerini söylemesi üzerine hemen olay yerine geldim. Deniz ıslaktı. Köylüler kendisini evlerine almış, kurutmaya çalışıyordu. Deniz'in bana anlattığına göre, köprüye yaklaşık 15-20 metre kala aniden gelen sel dalgası araca çarparak aracı yan çevirmiş. Geri vitese takıp kurtulmaya çalıştıkları sırada ikinci bir dalga gelmiş ve aracı dereye sürüklemiş. Üç arkadaş bir süre sularla birlikte sürüklenmiş. Deniz, telefonunun ışığıyla arkadaşlarını görmeye çalıştığını, şelaleyi andıran bir noktada suya daldıktan sonra tutunarak kıyıya çıkmayı başardığını anlattı. O gece olay yerine geldiğimde jandarma ve AFAD ekipleri bölgedeydi. Çok yoğun yağmur ve rüzgâr vardı. Yaz aylarında neredeyse su bulunmayan derenin bu şekilde aktığını görünce bugün bile şaşkınlığımı gizleyemiyorum."